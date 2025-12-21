健康体操を楽しみながら詐欺の手口や対策の基本を学ぶ、参加型の防犯講座が１６日、埼玉県狭山市の市民交流センターで開かれた。

独自の呼吸法で心身の若返りを提唱している俳優の由美かおるさん（７５）がメイン講師を務め、集まった市民ら約１５０人に「詐欺に遭わないためにも、心身の健康を心がけましょう」と呼びかけた。

講座は、狭山署員による詐欺被害の紹介からスタート。今年１〜１１月に市内で確認された特殊詐欺の被害総額は約３．１億円で、昨年同期の約４倍という報告に、会場からは驚きの声が上がった。海外拠点の犯行グループが増えていることから、着信番号が「＋」で始まる国際電話には出ないなどの対処法も紹介された。

由美さんは「心身のリフレッシュが、判断力の強化につながる」と、正しい呼吸法とストレッチを組み合わせた動きを紹介。お手本を披露しながら「体のコアまで太陽のエネルギーを感じましょう。鼻から吸って口からゆっくりと吐いて」とコツを伝授した。

会場で一緒に体を動かした女性（７８）は「知っているつもりでも、呼吸法も詐欺についても、正しく教えてもらうことが大切だと感じた」と話していた。