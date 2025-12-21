ヒルトン広島は、赤・緑・白のクリスマスカラーを取り入れた「ホワイト・クリスマス・アフタヌーンティー」を12月28日まで提供する。

スイーツは「苺とライチのクリスマスタルト」、貴婦人の帽子をイメージしたチョコレート細工が印象的な「シュー・カラマンシー」、「マスカルポーネとブラックベリーのオーナメントムース」、純白のマカロンにキャトルエピスを効かせたクリームをサンドした「スノーフレークマカロン」、クリスマスツリーのようなシルエットに仕上げた「ピスタチオクリスマスツリー」など9種類。スコーンはチョコクランベリーとリッチバターの2種類を提供する。セイヴォリーは、クリスマスツリーに見立てた「ゴートチーズのクリスマスツリーテリーヌ」や胡瓜のリボンでクリスマスギフトのように仕上げた「ポーチドチキンのクリスマスギフトサンドイッチ」など5種類。ドリンクはJING TEAの15種類の茶葉を好きなだけ楽しめる。

場所は6階バー＆ラウンジZATTA。提供時間は正午から午後5時半までの各2時間制。料金は4,500円、税・サービス料込。1日40名限定。