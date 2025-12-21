Éô²°¤¬±ø¤¤Áª¼ê¤Ï¿¤Ó¤Ê¤¤¡ÄÈ¢º¬±ØÅÁ¤ËºÇÂ¿13¿Í¤¬Áª¼êÅÐÏ¿Ž¢º´µ×Ä¹À»¹âŽ£¤ÎÆüËÜ°ì¸·¤·¤¤"À¸³è»ØÆ³"
¢£Á´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ3Ï¢ÇÆ¤Ê¤ë¤«¡¢¡ÖÆüËÜ°ì¸·¤·¤¤¡×º´µ×Ä¹À»
Á´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ¤Ç4ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ëº´µ×Ä¹À»¹â¡ÊÄ¹Ìî¡Ë¡£Î¾³ÑÂ®´ÆÆÄ¡Ê¸½¡¦Åì³¤Âç±ØÅÁ´ÆÆÄ¡Ë¤«¤é»Ø´ø´±¤Î¡È¥¿¥¹¥¡É¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¤Î¤¬¡¢¹â¸«ß·¾¡´ÆÆÄ¤À¡£
¹â¸«ß·´ÆÆÄ¤Ï¡¢º´µ×Ä¹À»¹â¤¬½é¤á¤ÆÁ´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤È¤¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢»³Íü³ØÂç¤Ç¤âÃæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£¼Â¶ÈÃÄÀ¸³è¤ò·Ð¤Æ¡¢2008Ç¯¤Ë¥³¡¼¥Á¤È¤·¤ÆÊì¹»¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ2011Ç¯¤Ë²¸»Õ¤«¤é´ÆÆÄ¤ÎºÂ¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¡£
Á´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ¤Ï2017Ç¯¤Ë¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ2ÅÙÌÜ¡Ê´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Ï½é¡Ë¤Î±É´§¤Ëµ±¤¯¤È¡¢2023Ç¯¤È2024Ç¯¤ËÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£Ëè²ó¹±Îã¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ëµþÅÔ¡¦ÅÔÂçÏ©¤Ç°ìºòÇ¯¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡Ö2»þ´Ö1Ê¬00ÉÃ¡×¤ÏÆüËÜ¹â¹»ºÇ¹âµÏ¿¤È¤Ê¤ë¡£
º´µ×Ä¹À»¹â±ØÅÁÉô¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î¤Ï¹â¹»Â´¶È¸å¤âÂç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤À¡£È¢º¬±ØÅÁ¤Ï2000Ç¯¤«¤é¤Î½Ð¾ì¤Ê¤¬¤éOB¤¬59¿Í½Ð¾ì¡Ê¢¨2000Ç¯°Ê¹ß¤Ë¸ÂÄê¤¹¤ì¤Ð¥À¥ó¥È¥Ä¥È¥Ã¥×¡Ë¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ë¤ÏÃË»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤ÎÆüËÜµÏ¿¤ò3ÅÙÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿ÂçÇ÷·æ¡¢ÃË»Ò1Ëüm¤ÎÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¡¦ÎëÌÚ²ê¿á¤é¤¬¤¤¤ë¡£
¢£¤Ê¤¼°µÅÝÅª¤Ë¶¯¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÈëÌ©
º´µ×Ä¹À»¤Ï¤Ê¤¼¶¯¤¤¤Î¤«¡©
¹â¸«ß·´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÆüËÜ°ì¸·¤·¤¤¤Î¤¬¶¯¤µ¤ÎÈëÌ©¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£
º´µ×Ä¹À»¹â¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏÎÀÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Ä«¤Ï5»þ10Ê¬¤Ëµ¯¾²¡£Ä«Îý½¬¤Ç10km¼å¤òÁö¤ê¡¢³Ø¹»¤Î¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ËÜÎý½¬¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤À¡£¾ÃÅô¤Ï21»þ10Ê¬¡Ê¢¨¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤äÊä¶¯¤Ê¤É¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÇÀÅ¤«¤Ë²á¤´¤¹¤Î¤ÏOK¡£¿©Æ²¤Ç¤Ï22»þ50Ê¬¤Þ¤ÇÊÙ¶¯¤Ç¤¤ë¡Ë¡£¹â¹»À¸¤¬¼êÊü¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥¹¥Þ¥Û¤ò»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏËÜÎý½¬¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¾ÃÅô¤Þ¤Ç¤Î2»þ´Ö¤Û¤É¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¸½Âå¤Î¹â¹»À¸¤È¤·¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤ê¡Ö¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÊÀ¸³è¡×¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤³¤½º´µ×Ä¹À»¤Î¡Ö¶¯¤µ¡×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÆþ³ØÁ°¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ï¡¢¡Øº´µ×Ä¹À»¹â¹»±ØÅÁÉô¤ÏÆüËÜ°ì¸·¤·¤¤¤è¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áö¤ë¤¿¤á¤ÎÇ½ÎÏ¤ÏÆü¡¹¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÇÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤ÏÆü¡¹¤ÎÎý½¬¤À¤±¤Ç¤Ï¶¯²½¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Ø²æËý¤¹¤ëÎÏ¡Ù¤ä¡Ø¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¿´¡Ù¤ÏÆü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ä¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¤Ê¤«¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¸·¤·¤¯¤¹¤ë¤è¤ê¤âÆüº¢¤ÎÀ¸³è¤ò¸·¤·¤¯¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬º´µ×Ä¹À»¹â¹»±ØÅÁÉô¤Î¡ØÆüËÜ°ì¤Î¸·¤·¤µ¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¼«Í³»þ´Ö¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¹â¸«ß·´ÆÆÄ¤Ï¤¢¤¨¤Æ¥¿¥¤¥È¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö²Ë¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤¬¡ØÃÃ¤¨¤ë¾ì¡Ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¾ï¤ËÀè¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢Á°ÅÝ¤·¤Ç½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¸úÎ¨¤è¤¯²á¤´¤¹ÊýË¡¤ò»Ò¶¡¤¿¤Á¼«¿È¤Ç¸«¤¤¤À¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µç¶þ¤ÊÀ¸³è¤Ç¤¹¤¬¡¢´·¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¡Ø»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ø»þ´Ö¤Ï¼«Ê¬¤Çºî¤ë¤â¤Î¡Ù¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£»öÁ°½àÈ÷¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£ÀèÇÚ¤«¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤â¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£Æü¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¤ÊÀ¸³è¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢²æ¡¹¤ÏÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Þ¤¹¡×
¢£¡Ö¿¤Ó¤ëÁª¼ê¡×¤È¡Ö¿¤ÓÇº¤àÁª¼ê¡×¤ÎÆÃÄ§
17Ç¯¤Î»ØÆ³Îò¤Ç¹â¸«ß·´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¿¤Ó¤ëÁª¼ê¡×¤È¡Ö¿¤ÓÇº¤àÁª¼ê¡×¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÌÜ°Â¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡ÈÀ°ÍýÀ°ÆÜ¡É¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤À¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁª¼ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Éô²°¤¬±ø¤¤Áª¼ê¤Ï¿¤Ó¤Þ¤»¤ó¡£À°ÍýÀ°ÆÜ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¿¤Ó¤Ê¤¤Áª¼ê¤ÎÅ¸³«Åª¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£À°ÍýÀ°ÆÜ¤Ç¤¤Ê¤¤»Ò¤Ï¥¬¥µ¥Ä¤ÊÀ³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦»¨¤ÊÉôÊ¬¤¬¶¥µ»¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡£´ÊÃ±¤Ë¤¢¤¤é¤á¤¿¤ê¡¢Åê¤²¤ä¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦»Ò¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£µÕ¤ËÉáÃÊ¤«¤é¥¥Á¥Ã¤ÈÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë»Ò¤Ï¡¢¥°¥°¤Ã¤È¿¤Ó¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³èÂÖÅÙ¤¬¤¤Á¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤ÏÈæ³ÓÅª¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥ì¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¢¤¤é¤á¤Þ¤»¤ó¡£ÌÌÇò¤¤¤³¤È¤ËÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¶¥µ»¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¤½¤Î¤¿¤áº´µ×Ä¹À»¹â¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏÄÌ³ØÁ°¤Ë15Ê¬¡¢½¢¿²Á°¤Ë¤â20Ê¬¤Î¡ÖÁÝ½ü¡×¤Î»þ´Ö¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±ØÅÁÉôÎÀ¤Î¶¦ÍÑÉôÊ¬¤òÉô°÷Á´°÷¤ÇÀ¶ÁÝ¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¡ÖÄ«¡¦Ìë2²óÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¤¤ì¤¤¤Ê¾õÂÖ¤òÊÝ¤Ä¤Î¤Ï¡¢¤¤Á¤ó¤È·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¡£¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¤¤¨¤Ð¥Ú¡¼¥¹¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿°ì¿´ÉÔÍð¤ËÁÝ½ü¤ò¤¹¤ë¤È¡ØÌµ¡Ù¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Î¾ì¹ç¤ÏÄ«ÎýÁ°¤Ë¼«Âð¤Î¤ªÉ÷Ï¤¤òÁÝ½ü¤¹¤ë¤Î¤¬¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÝ½üÃæ¤Ë¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤¬¤Ò¤é¤á¤¤¤¿¤ê¡¢Ëº¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ØÌµ¡Ù¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç½¸ÃæÎÏ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤¹¤Ù¤¤³¤È¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¢£¡Ö1ÈÖ¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÂçÇ÷·æ
º´µ×Ä¹À»¥á¥½¥Ã¥É¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â¶¯Îõ¤Ê¸ÄÀ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë3ÅÙ½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢12·î7Æü¤Î¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¥Þ¥é¥½¥ó¤ÇÆüËÜ¿·µÏ¿¤È¤Ê¤ë2»þ´Ö4Ê¬55ÉÃ¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿ÂçÇ÷·æ¤À¡£
¡ÖÂçÇ÷¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¡Ø1ÈÖ¡Ù¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÁª¼ê¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÉáÃÊ¤«¤é¡È¥À¥ÀÏ³¤ì¡É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤È¤Ë¤«¤¯1ÈÖ¤¸¤ã¤Ê¤¤ã¥À¥á¡£Îý½¬¤Ç¤Ï1³ØÇ¯¾å¤ÎÂ¼ß·ÌÀ¿¡¢ÀéÍÕ·òÂÀ¤é¤Ë¾ï¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Îý½¬¤Ç¤ÏÂ¼ß·¤ËÉé¤±Â³¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾ï¤Ë¡Ø¾¡¤Á¤¿¤¤¡Ù¡Ø1ÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦Ç®¤¤µ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¥Ý¥¤¥ó¥ÈÎý½¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ä«Îý½¬¤Ç¤âÂçÇ÷¤ÎÄ©Àï¤Ï¤È¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤ÆÎÀ¤Î²¼ÂÌÈ¢¤â¡Ö1ÈÖ¡×¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÎý½¬¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤â1ÈÖ¤À¤·¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤â1ÈÖ¡£¿©»ö¤ò¿©¤Ù½ª¤ï¤ë¤Î¤â1ÈÖ¤Ç¡¢É÷Ï¤¤ËÆþ¤ë¤Î¤â1ÈÖ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¹â¹»Â´¶È¸å¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ë¤â¡Ø1ÈÖ¡Ù¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤«¤éÆÍ¤È´¤±¤Æ¤¤¤¿Â¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£Åìµþ¤«¤éº´µ×¤ËÍè¤Æ¡¢³Ð¸ç¤âÁêÅö¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¹â¹»»þÂå¤«¤é¡ØÀ¤³¦¡Ù¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ°¤ºî¤ê¤Ç¤â¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËµÓ¤ò±¿¤Ù¤ÐÂ®¤¯Áö¤ì¤ë¤Î¤«¡¢ÄÉµá¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÇÉ¼ê¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÃÏÌ£¤Ê¤³¤È¤â¤¤Á¤ó¤ÈÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£Á´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ¤Ç3Ï¢ÇÆ¤ËÄ©¤à
Á´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ¤òÏ¢ÇÆÃæ¤Îº´µ×Ä¹À»¹â¤À¤¬¡¢Á°²óV¥á¥ó¥Ð¡¼6¿Í¤¬Â´¶È¡£ÀïÎÏ¤ÎÂçÉý¥À¥¦¥ó¤¬¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£²Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤ÏÆþ¾Þ¼Ô¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤â¶¯ÎÏ¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö½ÕÀè¤«¤é²Æ¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÂç¾æÉ×¤«¡©¡¡¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤ËÍè¤Æ¡¢¤À¤¤¤Ö¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¥Á¡¼¥à¤âÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø3Ï¢ÇÆ¡Ù¤òÌÜÉ¸¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï²æ¡¹¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸ý¤Ë½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
Åö½é¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï13Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¡Ö5°Ì°ÊÆâ¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢²áµî2Ç¯¤Ï¡ÖÆüËÜ°ì¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¡Ö¼è¤êÁÈ¤ß¤ä°Õ¼±¥ì¥Ù¥ë¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¹â¸«ß·´ÆÆÄ¤ÏÌÜÉ¸¤ò¡Ö3Ï¢ÇÆ¡×¤Ë¾åÊý½¤Àµ¡£¥Á¡¼¥à¤Ë´íµ¡´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Áª¼ê¤Î°Õ¼±¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÌÜÉ¸¤òÂç¤¤¯¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Âç¤¤ÊÀ®Ä¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¹â¸«ß·´ÆÆÄ¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
º£Ç¯¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ¡Ê12·î21Æü¡Ë¤Ï¡¢ÀçÂæ°é±Ñ¹â¡ÊµÜ¾ë¡Ë¡¢³ØË¡ÀÐÀî¹â¡ÊÊ¡Åç¡Ë¡¢Ä»¼è¾ëËÌ¹â¡¢À¾ÏÆ¹©¹â¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤Ê¤É¤¬¾å°Ì¸õÊä¤Ëµó¤¬¤ë¤Ê¤«¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¥ó¥°²¦¼Ô¤Ï¤É¤ó¤Ê¥ì¡¼¥¹¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£
¡Öº£Ç¯¤ÏÀäÂÐÅª¤Ê¥¨¡¼¥¹¤¬ÉÔºß¤Ç¤¹¡£1¶è¤Ï30¡Á60ÉÃ¤¯¤é¤¤¡Êº¹¤¬¡Ë¤Ä¤¤¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÅ¸³«¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¹²¤Æ¤º¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÄÉ¤¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²æ¡¹¤Î¶¯¤ß¤ÏÁª¼êÁØ¤Ç¤¹¡£¸åÈ¾¶è´Ö¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¶è´Ö¾Þ¤òÆÈÀê¤¹¤ë¤°¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£½øÈ×¤ÇÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤â¡¢¡ØÀäÂÐ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤¾¡Ù¡ØµÕÅ¾¤¹¤ë¤¾¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤ÆÂç²ñ¤ËÎ×¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿ÍèÇ¯Àµ·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè102²óÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ï¡¢µÈ²¬ÂçæÆ¡Ê½çÅ·Æ²Âç3¡Ë¡¢¾®ÃÓè½´õ¡ÊÁÏ²ÁÂç3¡Ë¡¢±Ê¸¶ñ¥Ëá¡Ê½çÅ·Æ²Âç2¡Ë¡¢»³¸ý½×Ê¿¡ÊÁá°ðÅÄÂç2¡Ë¡¢º´¡¹ÌÚÅ¯¡ÊÁá°ðÅÄÂç1¡Ë¡¢úð¸ýÂçÏÂ¡ÊÃæ±ûÂç1¡Ë¤é¤¬Áª¼êÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£½Ð¿È¹â¹»ÊÌ¤Ç¤Ïº´µ×Ä¹À»¹â¤¬13¿Í¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë¡£
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î±ØÅÁ¤Ç¤Ïº´µ×Ä¹À»¹â±ØÅÁÉô¤Î¡ÖÆüËÜ°ì¤Î¸·¤·¤µ¡×¤òÂÑ¤¨È´¤¤¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬º²¤Î·ÑÁö¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¼ò°æ À¯¿Í¡Ê¤µ¤«¤¤¡¦¤Þ¤µ¤È¡Ë
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼
1977Ç¯¡¢°¦ÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¡£È¢º¬±ØÅÁ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢Î¦¾å¶¥µ»¡¦¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤òÃæ¿´¤Ë¼èºà¡£¸½ºß¤Ï¡¢¡Ø·î´©Î¦¾å¶¥µ»¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤áÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¼¹É®Ãæ¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¿·¡¦È¢º¬±ØÅÁ 5¶èÃ»½Ì¤ÇÊÑ¤ï¤ëÀªÎÏ¿Þ¡Ù¡ØÅìµþ¸ÞÎØ¥Þ¥é¥½¥ó¤ÇÆüËÜ¤¬¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¡Ù¤Ê¤É¡£ºÇ¿·´©¤Ë¡ØÈ¢º¬±ØÅÁ¥Î¡¼¥È¡Ù¡Ê¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¥º¡Ë
¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼ ¼ò°æ À¯¿Í¡Ë