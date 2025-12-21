北朝鮮は21日、自国の核兵器開発やロシアのウクライナ侵略への加担は棚に上げたまま、日本の安全保障政策を強く批判した。朝鮮中央通信によると、朝鮮民主主義人民共和国外務省日本研究所の所長は談話を発表し、日本が掲げてきた「世界唯一の被爆国家」という立場は単なる「看板」だと断じ、裏では核武装を模索していると非難した。

日本の新内閣が先制攻撃能力の強化や武器輸出制限の緩和、「非核三原則」の再検討などを進めていると指摘。これらの動きは「戦争国家への変身を狙う危険な軍事的行動」だと主張し、戦犯国として越えてはならない一線を踏み越えつつあると警告した。

さらに、日本政府高官の間で核保有の必要性に言及する発言が出ていることに触れ、「失言ではなく、長年抱いてきた核武装化の野望を露骨に示したものだ」と批判。日本が米国の核兵器を共有・運用する構想や、英米豪の安全保障枠組み「AUKUS」への接近を図っている点も挙げ、「核保有への出口を執拗に探している」とした。

談話はまた、表向きは「核兵器のない世界」を唱えながら、裏では核武装を志向する日本の姿勢を「厚顔無恥な二面性」と表現。日本が「周辺の脅威」を強調する真の目的は、核武装を最終目標とする軍事大国化を正当化することにあると主張した。

その上で、戦犯国である日本が核兵器を保有すれば、アジア地域に深刻な脅威をもたらし、「人類に大災厄を招く」と警告。国際社会に対し、日本の核武装化の動きを断固として阻止すべきだと訴えた。