山下達郎「クリスマス・イブ」MVがYouTube公開され反響 「まさか公式がアップしてくれてるとは…！」10代の広瀬すず、さらに牧瀬里穂が共演
シンガー・ソングライター、山下達郎の名曲「クリスマス・イブ」ミュージックビデオ（MV）が、クリスマス直前となった19日に公開された。
【動画】山下達郎「クリスマス・イブ」MVが公式公開！ 広瀬すず＆牧瀬里穂が登場
アルバム『Melodies』（1983年6月発売）よりシングルカットされた 「クリスマス・イブ」 は、1983年12月に「オリコン週間シングルランキング」に初ランクイン。87年度に再びランクインして以降、毎年オリコン週間シングルランキングTOP100のランクインを継続。87年度から続いている同作の「週間シングルTOP100入り連続年数」記録は、2025年に前人未到の「40年連続」となり、ギネス世界記録に公式認定された。
MVは、2013年に発表されたバージョンで、当時10代の広瀬すずが高校制服姿や浴衣姿、そして恋人役・小関裕太とのクリスマスの物語を披露。さらに、牧瀬里穂が登場する。
この動画に対して、「こんなに長年聞かれる名曲もなかなかない」「まさか公式がアップしてくれてるとは…！」「ついにあの山下達郎さんの、あのクリスマス・イブも、YouTubeでオフィシャルに聞ける時代になったのか…」
「おじさん泣けてきたよ」などとファンは反応。
さらに、「広瀬すずの逸材っぷりが眩しい」「牧瀬里穂さんがさりげなく登場する演出が最高！胸熱です」といった声が寄せられている。
