『デジモンビートブレイク』豪華な追加キャスト10人発表 新章「タクティクス編」PV公開
テレビアニメ『DIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）』が、2026年１月４日より放送開始となる新章タクティクス編のビジュアルとPVを公開した。さらに、新たに登場する10人のキャラクターの声優陣が発表された。
【画像】中村悠一、神谷浩史…追加キャスト10人！『デジモン』新キャラ設定画
新ビジュアルでは、グローイングドーンに立ちはだかる新たなクリーナーチーム“タクティクス”の姿が描かれ、デジモンアニメシリーズ初となるチームバトルの始まりを期待させるデザインとなっている。
新PVでは、主人公・天馬トモロウのライバルとなる惣田ライト役の豊永利行の声と共に、新章より登場する個性豊かなキャラクターの姿を公開。クリーナーの頂点に君臨する“五行星”の姿も見ることができる。
■新キャラクター＆キャスト情報
惣田ライト CV.豊永利行
今回、デジモンに参加させていただき大変嬉しく思っております！
２クール目からの参戦ですが、ライト君は若き天才が故の苦悩を抱えている子のようです。
なにやらトモロウ君とライバル関係になりそうな予感…？
個人的な話になりますが、入野自由くんとは若い頃オーディションでよく会うライバル的な存在でした。
そんな自由くんとライバル関係(？)で共演出来るのは、なにやら運命的な御縁を感じます。
ライトくんが本編にどう関わってくるのか！
皆様、どうぞお楽しみにっ♪
鹿沼ホタルコ CV.川口桜
ホタルコの声を担当させていただきます。川口桜と申します。
歴史あるデジモンシリーズに、ホタルコと一緒に携わることができること、とても幸せな気持ちでいっぱいです。
これから物語がどんな展開になっていくのかワクワクしながら、ホタルコと全力で駆け抜けます！
よろしくお願いいたします！
グラニット CV.井上麻里奈
敵対する組織タクティクスの一員、グラニットを演じさせて頂きます。
グラニットは過酷な境遇で生きてきた過去があり、生きる希望を見出せていない少年です。そのため殆ど感情を表に出さず、ただ任務だけを忠実にこなしています。
グローイングドーンと接する事で彼に変化が訪れるのか、今後の展開が楽しみです。
セラフィ内藤 CV.竹内良太
再びデジモンシリーズに出演させて頂き、嬉しい限りです！
内藤さんはまさに“鬼軍曹”という言葉がぴったりの人物で、育て上げたチームと共に物語に絡んで参ります。
アフレコ現場は、タクティクスのキャスト陣ならではの熱量があり、人物の深掘りや物語の続きを話し合いながら、話数を重ねるごとに絆が強くなっていきました。
“チームセブン”と呼ばれる3人の生き様、そしてそれぞれが抱える人間性の輝きと葛藤を、ぜひ感じながらご覧いただけると嬉しいです！
忽那カイト CV.中村悠一
この度「五行星 カイト」役を演じさせて頂きます、中村です。
この個性的な5人組の中でも特に複雑な感情を秘めているカイト。
沢城キョウとは特に因縁がある様です。
そんな彼の心中を全力で表現できたら、と思っておりますので登場を楽しみにお待ち頂けますと幸いです。
沙海ホノカ CV.釘宮理恵
ホノカ役を担当させていただきます釘宮理恵です。
天真爛漫で元気なキャラクターに見えますが、さて本当のところはどうなんでしょう…？
私にもまだわからないところが沢山ありますが楽しんで演じていきたいと思います。
よろしくお願いいたします！
ローズ・ウッドヴィル CV.白石涼子
五行星のひとり、ローズを演じます。
今までも『デジモン』シリーズでは様々なキャラクターとご縁がありましたが、また新たな出会いをとても嬉しく思います。
品良く大人の余裕ぷんぷんの美しい女性ですが、相手によってはひどい言い回しをするそのギャップもいいなと。彼女を魅力的に演じられるよう頑張ります。
『DIGIMON BEATBREAK』個性溢れる五行星や新キャラにも注目して、ぜひこれからも観てくださいね！
クレイ・アルスラン CV.三上哲
五行星の1人、クレイの声を担当させていただきます、三上哲です。
五行星…強いキャラクターが5人？
きっと強いのでしょう。
クレイはダンディで余裕な感じがありますが、過去には色々と何かあった模様…
この先どう関わって行くのか？演じるのが楽しみです。
皆さんも期待してください！
金田ゲンジョウ CV.神谷浩史
僕が声を担当させていただく金田ゲンジョウは最強のデジモンを有するエキスパート集団、五行星のメンバーの一人。
果たしてどんな活躍をするのか…？乞うご期待！
それはさておき…デジモンの新作に参加できること、本当に嬉しく思います！
僕が過去に抱いた憧れやフロンティア精神が皆さんにも届きますように！
王会長 CV.大塚明夫
▼STAFF
原案／本郷あきよし
シリーズディレクター／宮元宏彰
シリーズ構成／山口亮太
キャラクターデザイン／小島隆寛
デジモンデザイン／渡辺けんじ
アニメーションデジモンデザイン／浅沼昭弘
美術監督／神綾香
色彩設計／横山さよ子
CGディレクター／大曽根悠介
撮影監督／石山智之
編集／西村英一
音楽／桶狭間ありさ
制作／フジテレビ・読売広告社・東映アニメーション
