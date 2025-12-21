平均寿命の延びに伴い、要介護者を介護する人も高齢化する「老老介護」が増えています。中には、親の介護とともに配偶者の介護が加わる、「ダブル介護」が必要なケースもあります。今回は、年老いた母と年上妻のダブル介護で肉体的にも精神的にも限界になった65歳の男性の事例と解決策を、CFPの松田聡子氏が解説します。

半年ぶりに再会した兄の異変

東京都内で暮らす吉村智代さん（仮名・60歳）は、母と兄夫婦が暮らす埼玉県の家を訪れました。兄の宮崎正之さん（仮名・65歳）から、「相談したいことがある」と呼び出されたからです。

玄関に入ると、漂う異臭に「これはただ事ではない」と感じたという智代さん。出迎えた正之さんは、頬がこけ、以前とは比べものにならないほど痩せ細っていました。

半年前、親戚の法事で会ったときは「ちょっと疲れているかな」と思う程度でしたが、わずか半年でここまで変わるものかと、智代さんは言葉を失いました。

家の中もまた、以前とは様子が違っていました。洗濯物が山積みになったリビングでは、母・睦子さん（88歳）がぼんやりとテレビを眺めています。認知症が進み、智代さんのこともすぐには思い出せない様子でした。

隣の部屋では、正之さんの妻・泰子さん（70歳）がベッドに横たわっています。脳梗塞の後遺症で右半身に麻痺が残り、入浴や排泄、移動に介助が必要な要介護3の状態です。

正之さんは妻と母の二人を、たった一人で介護していました。智代さんは泰子さんが脳梗塞で倒れたことは聞いていましたが、退院後に介護が必要な状況とは思っていなかったのです。

「このままでは俺も倒れそうだ。いったいどうしたらいいんだ」

切羽詰まった兄の言葉に、智代さんの胸は締め付けられました。まさか、こんなことになっていたとは……。

話は5年前にさかのぼります。正之さんの父が亡くなったとき、福島県で一人暮らしとなった母・睦子さん（当時83歳）をどうするか、兄弟で話し合いました。智代さんには大学生の子どもがいてフルタイムで働いているため、睦子さんを引き取る余裕がありませんでした。

結局、正之さんが母を引き取る代わりに、父の遺産約6,000万円（実家を売却した代金を含む）をすべて相続するということで、話はまとまりました。

正之さんは遺産の一部でバリアフリーの中古住宅を3,000万円で購入し、母を呼び寄せました。その時点の資産は遺産の残りの3,000万円に加え、自宅の売却代金2,000万円、さらに退職金1,500万円。合計6,500万円ほどありました。

「いざとなればお母さんが施設に入居する程度のお金はあるし、大丈夫だろう」と智代さんは思っていたのです。

ところが、正之さん夫婦と同居を始めてから睦子さんには徐々に認知症の症状が現われ、要介護2と判定されました。母の介護は主に5歳年上の妻・泰子さんが担っていましたが、正之さんは65歳で嘱託を終え、「これからは自分も母の介護をしよう」と考えていたといいます。

その矢先、退職からわずか数ヵ月後に、泰子さんが脳梗塞で倒れたのです。正之さんは認知症の母と、脳梗塞後遺症の妻という「ダブル介護」を一人で担うことになり、行き詰まってしまったのでした。そして、妹の智代さんに助けを求めたのです。

「ダブル介護」はなぜこれほどまでに過酷なのか

厚生労働省の「国民生活基礎調査」（2022年）によると、要介護者を介護している人のうち、約8割が60歳以上です。介護者自身も高齢化する「老老介護」が進むなか、正之さんのように複数人を同時に介護する「ダブル介護」も増えています。

要介護者が二人いる場合、介護者は休む暇がありません。正之さんの場合、泰子さんの日常的な介助という肉体労働に加え、認知症の母の見守りで、食事をゆっくり摂る暇もない状況です。要介護者のケアは昼夜を問わず必要なため、まとまった睡眠も取れない日が続きます。慢性的な腰痛に悩まされながらも、自分の通院や休養など考える余裕はありませんでした。

介護者は身体的な負担だけでなく、精神的にも追い詰められていきます。思い描いていた心穏やかなセカンドライフとは全く違う、終わりが見えない灰色の生活。友人との連絡も途絶え、外出するのは病院の付き添いだけ。

「介護がいつまで続くかわからない。俺の人生はこのまま終わってしまうのか……」

正之さんは心の中で叫び声をあげていました。

泰子さんが元気だった頃、母の介護はすべて妻に任せきりでした。いざ自分が介護者の立場になってみて、どこに相談すればいいのか、どんな支援制度があるのか、正之さんは何一つ分かっていなかったのです。

実際、正之さんのような男性介護者は、特に孤立しやすいといわれています。女性に比べて地域コミュニティとの接点が少なく、「困っている」と声を上げることへの抵抗感も強い傾向があります。

また、妹の智代さんへの後ろめたさもありました。「遺産を全部もらった以上、母さんを施設に入れるわけにはいかない」――そんな考えも、助けを求めることを妨げていました。しかし、肉体的にも精神的にも限界を悟った正之さんの頼る先は、やはり妹の智代さんだけでした。

正之さんの話を聞きながら、智代さんは「もっと早く気づいてあげていれば」と悔いました。実は智代さんは、職場で介護離職を経験した同僚の話を聞いたり、自治体の広報誌を目にしたりする中で、介護サービスの仕組みについて多少の知識がありました。

専門家ではないものの、一人で抱え込むしかない状況ではないことだけは分かっていたのです。

「お兄ちゃん、地域包括支援センターに相談しよう。一人で二人を介護するなんて、普通じゃないよ。限界ですって、ちゃんと伝えないと」

智代さんの言葉に、正之さんは初めて、自分が追い詰められていることを口に出していいのだと思えたといいます。

FPからのアドバイス：相談先を知り、必要に応じてお金を使い、支援を得る

正之さんには約6,500万円の資産がありました。しかし、外部の支援を受けるという発想がなかった正之さんは、そのお金をほとんど使わずに抱え込んでいたのです。正之さんが終わりの見えないダブル介護から脱け出すためには、このお金を役立てなくてはなりません。

限界まで我慢する前に正之さんがすべきだったのは、地域包括支援センターへの相談です。地域包括支援センターは、高齢者の介護・福祉・医療に関する総合相談窓口です。正之さんのように二人を同時に介護している場合は、「妻と母、両方の介護で限界です」といったように、現状を正直に伝えましょう。

認知症の母にはグループホームという選択肢があります。少人数で家庭的な環境の中、認知症ケアの専門スタッフが対応する施設です。要介護2でも入所可能で、費用は月15万〜30万円程度（一般的に数十万円程度の初期費用が必要）。正之さんの資産で十分に対応できるでしょう。

妻・泰子さんの介護についても、一人で抱え込む必要はありません。介護保険を利用すれば、訪問介護（ヘルパー）に入浴や排泄の介助を任せることができます。週に数回でもヘルパーに来てもらえれば、正之さんの身体的な負担は大きく軽減されます。

また、ショートステイ（短期入所）の定期的な利用も効果的です。泰子さんに数日間施設に滞在してもらえば、正之さんはまとまった休息を取れます。「休むことも介護のうち」という意識を持つことが大切です。

正之さんは外部に頼る方法を知らなかっただけで、使える制度やサービスはたくさんあります。まずは地域包括支援センターに相談し、母と妻それぞれに合ったケアプランを立ててもらいましょう。 智代さんにもできることがあります。5年前の取り決めは、当時の状況に基づいたものでした。しかし泰子さんが倒れた今、状況は一変しています。「相続した兄に全部任せた」で終わりにせず、改めて兄弟で話し合うべきでしょう。

施設探しの情報収集を手伝う、地域包括支援センターへの相談に同行するといった支援は、正之さんの気持ちにゆとりをもたらすはずです。

お金はいざというときに使うためにあります。正之さんのように資産があっても、使い方を知らなければ追い詰められてしまいます。相談先を知り、適切にお金を使う。それが、介護に直面した家族全員を守る、現実的な道なのです。

松田聡子

CFP®