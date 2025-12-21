斜めスリットの“新Vモーショングリル”がカッコいい！

日産のロングセラーミニバン「セレナ」がマイナーチェンジを実施し、誕生35周年の節目となる2026年の2月中旬に発売されます。

どのようなところが進化したのでしょうか。

【画像】超カッコいい！ これが「新型セレナ」の斬新すぎ「“非対称”グリル」です！ 画像で見る（30枚以上）

1991年に誕生したセレナは、時代とともに移り変わる“家族のカタチ”に寄り添いながら、「モノより思い出」を体現するファミリーミニバンとして進化。

現行モデルの6代目では、初代から受け継がれる“BIG・EASY・FUN”というコンセプトのもと、クラス随一の広々とした室内空間をベースに、移動時の快適性や利便性を追求しています。

今回のマイナーチェンジでは、とくに最上位グレードの「LUXION（ルキシオン）」と、エアロ仕様の「ハイウェイスターV」に注目です。

LUXIONでは、左右非対称に斜めスリットが入った“新Vモーショングリル”や専用のアルミホイール、次世代素材の「テーラーフィット」を奢った特別なシートを採用し、その印象を大きく変えながらプレミアム感を向上しています。

一方のハイウェイスターVは、よりスポーティな表情を持つ“新Vモーショングリル”や同じく専用のアルミホイールを採用し、ハイウェイスターならではの魅力をさらに際立たせています。

その他、全グレードを対象に、「ムーンボウブルー」「アクアミント」「ディープオーシャンブルー」という新たなボディカラー×3色を追加しています。

機能面では、セレナとしては初めて、Google搭載の「NissanConnct インフォテインメントシステム」をメーカーオプションに設定しています。

同システムでは、「Google Play／マップ／アシスタント」という各種機能をシームレスに利用可能です。

また、ドアの施錠や窓の閉め忘れ、ハザードランプのつけっぱなしをスマホに通知する「し忘れアラート」や、離れた場所からでも愛車を見守る新サービス「リモートフォトショット」にも対応し、より快適で安心感のあるカーライフをサポートしていきます。

さらにファミリー向けの装備として、15.6インチの後席用モニターをディーラーオプションとして用意しています。

安全面も抜かりなく強化され、駐車シーンはもちろん、狭い道や交差点での不安感を大きく軽減しました。

「インテリジェントアラウンドビューモニター」では、車両周辺を3D映像で確認できる「3Dビュー」／運転席から死角になる前方左右をカバーする「フロントワイドビュー」／ミラーを閉じた状態でもサイドビューを確認できる「両サイドミラークローズドビュー」という3つの表示機能が拡充されています。

さらには、“ユーザーの要望に応えるカタチ”で追加された機能も見逃せません。

「e-Pedal Step」では、「前回モード記憶」機能を追加することで、走行開始時にいちいち設定する手間を省いています。また、荷物のうっかり忘れや子どもの置き去りを予防する「後席リマインダー」も採用しています。

※ ※ ※

その他、同じくマイナーチェンジを実施したカスタム仕様の「AUTECH（オーテック）」ならびに「AUTECH SPORTS SPEC」をはじめ、ステップタイプやライフケアビークル、車中泊使用の「マルチベッド」などのワイドな選択肢の多さにも注目です。

35年という歴史と進化を積み重ねてきたファミリーミニバンは、令和の“家族のカタチ”にしっかりと寄り添ってくれるはずです。