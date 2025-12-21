マキロイがファン投票でBBC最優秀選手賞に選出 授賞式で涙「自分の夢が叶った1年」
ローリー・マキロイ（北アイルランド）が、英国放送協会・BBCのスポーツ・パーソナリティ・オブ・ザ・イヤーを受賞した。
イングランド女子ラグビーワールドカップを制したエリー・キルダン、今年のF1世界チャンピオンに輝いたランド・ノリスを抑え、一般からの投票でマキロイが選出。ゴルファーの受賞は1989年、「マスターズ」初制覇を遂げたニック・ファルド（イングランド）以来となった。同賞はBBCが主催する、イギリス国内における全スポーツの中から選出される最優秀選手賞。その歴史は古く、第1回は1954年と、70年以上の歴史を持つ。2012年まではスポーツジャーナリストによる投票で決められたが、現在は候補者が決まったあと電話、オンラインによる一般投票が行われている。マキロイは「全英オープン」と「全米プロ」を制した14年にも受賞間近まで迫ったが、F1ドライバーのルイス・ハミルトン（イングランド）に敗れた。今年は4月、マスターズを制して史上6人目のキャリアグランドスラムを達成。第5のメジャーと呼ばれる「ザ・プレーヤーズ選手権」や地元開催のDPワールド（欧州）ツアー「アムジェン・アイルランドオープン」でも勝利した。欧州ツアーでは4年連続7度目の年間王者に輝いた。もっとも英国が沸いたのは、米欧対抗戦「ライダーカップ」での欧州チームの勝利。マキロイは3.5ポイントを獲得し、米国チームを破る原動力となった。このライダーカップ欧州チームは、BBCスポーツ・パーソナリティ・チーム・オブ・ザ・イヤー（最優秀チーム賞）に選出された。授賞式に出席したマキロイは、トミー・フリートウッド（イングランド）らチームメイトが見まもる中でスピーチ。「オーガスタからライダーカップまで、今年は自分の夢がかなった1年だった。父として、娘のポピー、家族を喜びを分かち合えることは本当にうれしい」。感動を口にすると、涙を堪えきれなかった。（文・武川玲子=米国在住）
