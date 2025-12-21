鈴木憲和農水相が２１日、フジテレビ「日曜報道ＴＨＥ ＰＲＩＭＥ」に出演し、橋下徹氏から「おこめ券」の使い道について質問を受けた。

番組では、おこめ券について「５００円の販売価格に対して経費などを引いて４４０円分が利用できる」「臨時おこめ券は４４０円分は変わらないが販売価格が４８０円程度」などと伝え、事務経費がかかることについて橋下氏にコメントを求めた。

橋下氏は「僕はおこめ券自体は反対です」と述べ、その理由として「お米だけに絞らずに。食料品の高騰が問題になっている。お米に限らず、いろんなものに使える券。最終的には商品券くらいしかないのかなと思っていて、お米に絞るのは反対です」と持論を述べた。その上で橋下氏は「事務経費が取り上げられたが自治体が発行するプレミアム商品券も事務経費がかかっている」と指摘。「本来は５００円分、消費者が使えるようにして別途事務経費を払っておけばここまで騒がれなかった。どんな事業をやるにしても事務経費はかかる」と大阪府知事、大阪市長を歴任した経験から述べ、「商品券にすると商品券は事業者が経費を負担してくれるらしい」と商品券を利用する可能性について尋ねた。

鈴木氏は「おこめ券となっていてお米しか買えないようなイメージがあるけれども、実際はスーパーマーケットでどこに行ってもある種、何にでも買えますよって話なので。食料品の高騰対策としては何にでも対応できると思います」と答えた。橋下氏が「お米を買うことと併用して他の物品を、ということも報道されてましたがそれは関係無いんですか」とお米を買わなければ他の商品も買えないのではと尋ねると、鈴木氏は「民間の券なので、それぞれの事業者さんが何に使えるかを判断している。わたしがうかがっているスーパーだと基本的になんでも買える」と応じた。