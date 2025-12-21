米国がベネズエラ沖でまた船舶を拿捕した /X / @Sec_Noem

（CNN）トランプ政権がベネズエラ政府への圧力を強める中、米国の要員が20日、ベネズエラ沖の船舶に乗り込み拿捕（だほ）したことが分かった。事情に詳しい米国の当局者が明らかにした。

トランプ氏は今週、ベネズエラに出入りする制裁対象の石油タンカーの「封鎖」を発表していた。ベネズエラ近海で米国による船舶の阻止が確認されたのは今月2度目。今月10日には、イランとのつながりを理由に制裁対象となっていた大型石油タンカー「スキッパー」を拿捕した。

トランプ氏の今週の指示は制裁対象のタンカーを対象にしたものだが、当局者によると、20日に拿捕した船舶は米国の制裁下にはないという。拿捕に対してタンカーの乗組員から抵抗は出なかった。

この当局者によると、拿捕された船舶はベネズエラの石油を積んだパナマ船籍のタンカーで、最終目的地はアジアだった。

今回の作戦は米沿岸警備隊が主導し、米軍が支援した。作戦は公海上で行われたという。

沿岸警備隊を管轄する国土安全保障省のノーム長官は20日午後、タンカー上空でヘリコプターがホバリングする様子を収めた7分間の動画をSNSに投稿した。

ノーム氏は「米国は引き続き、この地域で麻薬テロの資金に利用される制裁対象石油の違法輸送を取り締まっていく」としている。

一方、ベネズエラのヒル外相は20日、米政府による「海賊行為」や「国際テロ」に対抗するため、イランが協力を申し出たと発表した。

ヒル氏はSNSテレグラムで、イランのアラグチ外相と電話協議したと説明。両国の関係を確認するとともに、「カリブ海での最近の動向、特に脅し」や「ベネズエラの石油を積んだ船舶の窃盗」について話し合う目的があったと明らかにした。