ロバート馬場、物価高の救世主レシピ！190円とは思えない“神おかず”「えのきの爆速卵炒め」に反響「その発想はなかった」
お笑いトリオ・ロバートの馬場裕之が、21日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。「えのき1袋で覚醒！190円とは思えない神おかず【えのきの爆速卵炒め】安い！早い！旨い！物価高の救世主的なレシピです」と題した動画をアップした。
【動画】物価高の救世主！神おかず「えのきの爆速卵炒め」レシピ
概要欄では「今回は食材たったの2つでできちゃう「えのき卵」を作りました♪ひと手間加えるだけで食べ応えも出て、何より爆速でできちゃいます。メインのおかずとして出しても満足できる一品です」との文言とともに、レシピを公開。
約13分で完成し、難易度も低めとあって、ファンからは「その発想はなかった！」「栄養も満点で嬉しい！」「ご飯にかけてもりもり食べたい！」などといった感想が相次いで寄せられている。
【動画】物価高の救世主！神おかず「えのきの爆速卵炒め」レシピ
概要欄では「今回は食材たったの2つでできちゃう「えのき卵」を作りました♪ひと手間加えるだけで食べ応えも出て、何より爆速でできちゃいます。メインのおかずとして出しても満足できる一品です」との文言とともに、レシピを公開。
約13分で完成し、難易度も低めとあって、ファンからは「その発想はなかった！」「栄養も満点で嬉しい！」「ご飯にかけてもりもり食べたい！」などといった感想が相次いで寄せられている。