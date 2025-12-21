àÅÁÀâá¤Î£²ÆüÁ°¡ÄËÌÀîÇîÉÒ¤¬Êü¤Ã¤¿°ìÈ¯¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¥¬¥é¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡ÚÊ¿À®µå³¦Î¢ÌÌ»Ë¡Û
¡ÚÊ¿À®µå³¦Î¢ÌÌ»Ë¡¡¶áÅ´ÊÔ£±£³£µ¡ÛÊ¿À®£±£³Ç¯¡Ê£²£°£°£±Ç¯¡Ë£¹·î£²£´Æü¤ÎÂçºå¥É¡¼¥à¤Ç¤ÏÀ¾Éð¤È¤Î¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¼ó°Ì¡¦¶áÅ´¤ò£²¡¦£µ¥²¡¼¥àº¹¤ÇÄÉ¤¦À¾Éð¤Ï¡¢¾¾ºäÂçÊå¤òÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÁ÷¤ê¹þ¤ßÉ¬¾¡ÂÖÀª¡£¾¾ºä¤¬Â³Åê¤Î¤Þ¤Þ£²ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç£¹²ó¤Î¶áÅ´¤Î¹¶·â¤¬»Ï¤Þ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÍüÅÄ´ÆÆÄ¤ÏÀèÆ¬¤ÎÅª»³Å¯Ìé¤ËÂåÂÇ¡¦ËÌÀîÇîÉÒ¤ò¥³¡¼¥ë¡£ºå¿À¤«¤é¥È¥ì¡¼¥É°ÜÀÒ£±Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿ËÌÀî¤Ï´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¡¢º¸ÍãÀÊ¤Ë£±ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ë£µ¹æ¥½¥í¤òÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ËÌÀî¤ÎÂåÂÇËÜÎÝÂÇ¤ÇÊ·°Ïµ¤¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡££¹²óÉ½¤ËÌçÁÒ·ò°ì¤¬¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Þ¥¯¥ì¡¼¥ó¤Ë¥½¥í¤òÍá¤Ó£²ÅÀº¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿½Å¤¤¶õµ¤¤¬¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ²½¤·¤¿¡£Áê¼ê¤¬¾¾ºä¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢²¿¤«¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¡¢ÂÇ½ç¤¬£±ÈÖ¤ËÌá¤êÂçÂ¼¤ÏËÞÂà¤Ç°ì»à¤È¤Ê¤ê£²ÈÖ¤Î¿å¸ý±É¼£¤¬»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¡££³ÈÖ¡¦¥¿¥Õ¥£¡¦¥í¡¼¥º¤¬£Î£Ð£Â¿·µÏ¿¤Î£µ£¶¹æËÜÎÝÂÇ¤Ç·àÅª¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¤È¤¤¤¦³¨¤¬Éâ¤«¤Ö¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥í¡¼¥º¤Ï¡Ö¤³¤³¤ÇÂÇ¤Ã¤¿¤éÆüËÜ¿·µÏ¿¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¤ä¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ÇÆó»à°ìÎÝ¡£¤³¤³¤ÇÃæÂ¼µªÍÎ¤¬ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡½éµå¤Ï£±£³£¸¥¥í¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤¬Æâ³Ñ¤ØÈ´¤±µ¤Ì£¤Ë³°¤ì¥Ü¡¼¥ë¡££²µåÌÜ¤Ï£±£´£°¥¥í¤Î¥«¥Ã¥È¤¬³°³Ñ¤Ø³°¤ì¤¿¡£¥«¥¦¥ó¥È¤Ï£²¥Ü¡¼¥ë¡£¤³¤³¤ÇÃæÂ¼¤Ï³Î¿®¤ò»ý¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀäÂÐ¤Ë¥¾¡¼¥ó¤ÎÃæ¤Î³°³Ñ¥«¥Ã¥È¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò¼è¤ê¤Ë¤¯¤ë¡£¤¢¤Î¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¡Ê£³¥Ü¡¼¥ë¥Î¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡Ë¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÈò¤±¤¿¤¤¤«¤é¥Ü¡¼¥ëµå¤òÅê¤²¤Ë¤¯¤¤¡£¤À¤«¤é¥¾¡¼¥ó¤ËÅê¤²¤Æ¤¯¤ë³ÎÎ¨¤¬²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¯¹â¤¤¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î°ËÅì¡Ê¶Ð¡Ë¤µ¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÏÂÅÄ¡Ê°ì¹À¡Ë¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤âÆ¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Î¢¤ÎÎ¢¤ò¤«¤¯¥ê¡¼¥É¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¡£ºÇ½é¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°ÁÀ¤¤¤ä¤Ã¤¿¤±¤É¤Í¡£¤¢¤½¤³¤ÏÊ¢¤ò¤¯¤¯¤Ã¤¿¤Í¡×
¡¡ÃæÂ¼¤ÏÆÉ¤ßÄÌ¤ê¤Î£³µåÌÜ¡¢£±£´£´¥¥í¤Î³°³Ñ¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò±¦Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¥Õ¥ë¥¤¥ó¥°¤ÇÊü¤ê¹þ¤ó¤À¡£¾¾ºä¤¬¸å¤Ë¤âÀè¤Ë¤â¥×¥í¥¢¥ÞÄÌ¤·¤Æ¿ÍÀ¸°ìÅÙ¤¤ê¤È¤Ê¤ë¥µ¥è¥Ê¥éÈïÃÆ¡¢£´£µ¹æ£²¥é¥ó¤Ç¶áÅ´¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï£³¤«¤é£±¤È¤Ê¤êÍ¥¾¡¤¬·èÄêÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²áµî£·¥·¡¼¥º¥ó¡¢ËÜÎÝÂÇ¥¼¥í¤À¤Ã¤¿ËÌÀî¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ç¥·¡¼¥º¥ó£µËÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢¾¡Éé¶¯¤µ¤¬¸÷¤ë¸ú²ÌÅª¤Ê°ìÈ¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¡£¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò£±¤È¤·¤¿¶áÅ´¤Ï£¹·î£²£¶Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¦¥§¡¼¥ÖÀï¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡½é²ó¤Ë¶áÅ´¤¬£±ÅÀ¤òÀèÀ©¤¹¤ë¤â£µ²ó¤Þ¤Ç¤ËÀèÈ¯¡¦¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥Ð¡¼¥°¥Þ¥ó¤¬¼ººöÍí¤ß¤Ç£´ÅÀ¤ò¼º¤¦½Å¤¤Å¸³«¡£¤½¤ì¤Ç¤â£·²ó¤ËÀî¸ý·û»Ë¤¬¥½¥í¤òÊü¤Á£²ÅÀº¹¤È¡¢Åö»þ¤Î¶áÅ´ÂÇÀþ¤ÎÇË²õÎÏ¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¾¡ÇÔ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶õµ¤¤Ç¥²¡¼¥à¤Ï¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î£·²ó¤Ë¤ÏÀèÈ¯Êá¼ê¤Î¸Åµ×ÊÝ·òÆó¤ËÂå¤ï¤êÂåÂÇ¡¦ËÌÀî¤È¤¤¤¦ºö¤òÍüÅÄ´ÆÆÄ¤ÏÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ÎÀî¸ý¤ÎÈ¿·âÃÆ¤ÇËÌÀî¤Î½ÐÈÖ¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£ÂåÂÇ¤È¤·¤Æ´¶³Ð¤ËËá¤¤Î¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿ËÌÀî¤Ï¾å¤¬¤Ã¤¿¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÉ¬»à¤Ë²¼¤²¤ÆÎäÀÅ¤µ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢£¹²óÉ½¤Ë²¬ËÜ¹¸¤¬ÁêÀîÎÉÂÀ¤Ë¥½¥í¤òÍá¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤¤£³ÅÀº¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤ó¡©¡¡£¹·î£²£´Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶õµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡££³ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤È¤¢¤Ã¤Æ¤â£¹²óÎ¢¤ÎÂçºå¥É¡¼¥à¤Ë¤ÏÄü¤á¤Ê¤¤¶õµ¤¤¬½¼Ëþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£