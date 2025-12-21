クリスマスは雨の予報

気象庁によりますと、きょう21日は、季節外れの暖かさと激しい雨風に警戒が必要です。あす以降寒さがもどり、26日ごろからは「冬将軍」の再来が予想され、激しい寒暖差に注意が必要です。

クリスマスの時期は広い範囲で冷たい雨となりそうです。

＜きょう21日の天気：広い範囲で天気崩れる＞

上空には平年より10度以上も高い、暖かい空気が流れ込んでいて、大気の状態が非常に不安定です。西日本ではきょういっぱい、東日本ではあすにかけて、落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうに注意が必要です 。

伊豆諸島ではあす朝までに多い所で120ミリの雨が予想されています 。

＜あす22日以降：冬の寒さが戻る 週間天気は＞

あす22日は、一転して冬の空気に入れ替わります。北日本や東日本の日本海側を中心に雪が降るでしょう 。気温が急降下しますので、体調管理に注意してください。

１月５日までの全国４７都道府県の天気予報は画像で掲載しています。

＜週間天気：クリスマスの予報＞

来週の天気ですが、クリスマスイブの24日から25日にかけては、気圧の谷の影響で天気が崩れる見込みです。

今のところ、関東などの太平洋側でも「雨」の降るところが多い予報となっています 。ホワイトクリスマスというよりは、冷たい雨のクリスマスとなりそうです。

全国的な荒天（21日～22日）

激しい雨・突風：西日本～東日本では大気の状態が非常に不安定です。落雷、竜巻、ひょうに注意してください 。

強風・高波：北日本や沿岸部を中心に風が強く、海はしける所があります 。

高潮：大潮の時期と重なるため、北海道や北陸では高潮にも注意が必要です 。

23日～26日 クリスマスは傘の出番？

23日（火）：日本海側など一時的に晴れ間が戻る所が多いでしょう。

24日（水）～25日（木）：全国的に天気が崩れます。太平洋側（東日本・西日本）でも「雨」が降る所が多い予想です 。

26日（金）ごろ～：再び冬型の気圧配置となり、寒さが戻る見込みです。

画像で掲載している雨・風シミュレーションでは、24日クリスマスイブから25日クリスマスにかけて、西日本から東日本の広い範囲で雨雲が予想され、九州や近畿の一部では、発達した雨雲がかかる時間帯もありそうです。

最新の気象情報を確認してください。

【画像で掲載】25日までの雨・風シミュレーション

