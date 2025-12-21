片頭痛の前兆とは？視界の異常（チカチカ・ぼやけ）や光・音の影響を医師が解説

頭痛には様々な原因がありますが、天気や光、騒音などの環境要因が影響することも少なくありません。気圧の変化や強い光、音がどのように頭痛を引き起こすのでしょうか。そこで今回の記事では、頭痛の前兆について、「あい内科クリニック」の柳本先生に解説していただきました。

監修医師：

柳本 昌子（あい内科クリニック）

東邦大学医学部卒業。その後、済生会若草病院内科、国立循環器病研究センター脳神経内科、介護老人保健施設みやじま、間中病院で経験を積む。2002年、神奈川県横浜市に「あい内科クリニック」を開院。日本医師会認定産業医。

編集部

「光や音が影響する頭痛」があると聞きました。本当ですか？

柳本先生

はい、あります。片頭痛は通常、頭痛や吐き気・嘔吐などの症状が表れますが、光や音に対する過敏症（光過敏症・音過敏症）を伴うこともあります。

編集部

なぜ、光や音が片頭痛を悪化させるのでしょうか？

柳本先生

片頭痛では脳の神経が過敏になっているため、強い光や音が刺激となり、痛みが悪化するのです。片頭痛が起こると感覚過敏となり、ふだんは気にならないような光や音、臭いを不快に感じたり（光過敏・音過敏・臭い過敏）、頭痛が悪化したりする人が多い傾向にあります。近年、片頭痛の光過敏に関しては目の網膜上に存在する「第三の光受容器」と呼ばれる神経節細胞と関与していることが報告されており、日本頭痛学会でも取り上げられています。

編集部

様々な影響を受けるのですね。

柳本先生

ほかにも、天候に影響される片頭痛も多いと言われています。「急に天気が荒れた日」「気温や気圧が急激に変化したとき」「低気圧が近づく前」などに、片頭痛が悪化する人を多く見受けます。

編集部

ほかには、どのような特徴がありますか？

柳本先生

片頭痛は、一部の人には前兆と呼ばれる症状があります。「視界にチカチカした光が見える」「視界がぼやける」などの異常が出て、その後に頭痛が起こる人がしばしばいらっしゃいます。

