【ＲＥＩＴ高配当利回り】ランキング (12月19日現在)
●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】
順位 コード 銘柄 利回り12/19終値 決算期
1 <3309> 積水ハウスＲ 7.69 88,000 26/04
2 <3472> ホテルレジＲ 6.49 75,600 25/11
3 <8963> ＩＮＶ 6.48 66,100 25/12
4 <3459> サムティＲ 5.99 116,600 26/01
5 <3463> いちごホテル 5.97 127,300 26/01
6 <2989> 東海道リート 5.80 114,200 26/01
7 <3492> ミラースＲ 5.78 93,400 26/02
8 <3249> 産業ファンド 5.67 151,900 26/01
9 <8985> ホテルリート 5.64 85,700 25/12
10 <3468> スターアジア 5.63 62,000 26/01
11 <3455> ヘルスケアＭ 5.62 115,600 26/01
12 <3470> マリモリート 5.47 111,800 25/12
13 <2971> エスコンＪＰ 5.43 129,200 26/01
14 <3488> セントラルＲ 5.43 116,700 26/02
15 <2972> サンケイＲＥ 5.38 103,000 26/02
16 <3471> 三井不ロジ 5.33 120,900 26/01
17 <3451> トーセイＲ 5.21 145,800 26/04
18 <3476> Ｒみらい 5.18 50,200 26/04
19 <8958> グロバワン 5.16 139,000 26/03
20 <3287> 星野Ｒリート 5.11 254,400 26/04
21 <8966> 平和不リート 5.05 156,300 25/11
22 <3290> Ｏｎｅリート 4.99 90,400 26/02
23 <3292> イオンリート 4.97 136,800 26/01
24 <2979> ソシラ物流 4.92 123,600 25/11
25 <3296> 日本リート 4.78 101,200 25/12
26 <8984> ハウスリート 4.78 142,200 26/02
27 <8953> 都市ファンド 4.76 124,000 26/02
28 <8972> ＫＤＸ不動産 4.71 176,900 26/04
29 <8979> スターツプロ 4.68 198,700 26/04
30 <8975> いちごオフィ 4.66 97,500 26/04
31 <8964> フロンティア 4.65 94,700 25/12
32 <8961> 森トラストＲ 4.59 78,000 26/02
33 <3281> ＧＬＰ 4.56 146,300 26/02
34 <8956> ＮＴＴ都市Ｒ 4.51 139,300 26/04
35 <3295> ＨＵＬＩＣＲ 4.50 177,600 26/02
36 <3466> ラサールロジ 4.50 157,900 26/02
37 <3487> ＣＲＥロジ 4.49 170,000 25/12
38 <8954> オリックスＦ 4.49 105,900 26/02
39 <8960> ユナイテッド 4.46 183,800 25/11
40 <8967> 日本ロジ 4.44 103,700 26/01
41 <8986> 大和証券リビ 4.43 113,300 26/03
42 <3481> 菱地所物流Ｒ 4.29 132,000 26/02
43 <8968> 福岡リート 4.28 186,900 26/02
44 <3279> ＡＰＩ 4.25 141,200 25/11
45 <8976> 大和オフィス 4.20 376,500 25/11
→ REITの銘柄一覧をみる
株探ニュース