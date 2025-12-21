●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】


順位　 コード　銘柄　　　　　　利回り12/19終値　 決算期
　1　　<3309>　積水ハウスＲ　　　7.69　 88,000　　26/04
　2　　<3472>　ホテルレジＲ　　　6.49　 75,600　　25/11
　3　　<8963>　ＩＮＶ　　　　　　6.48　 66,100　　25/12
　4　　<3459>　サムティＲ　　　　5.99　116,600　　26/01
　5　　<3463>　いちごホテル　　　5.97　127,300　　26/01
　6　　<2989>　東海道リート　　　5.80　114,200　　26/01
　7　　<3492>　ミラースＲ　　　　5.78　 93,400　　26/02
　8　　<3249>　産業ファンド　　　5.67　151,900　　26/01
　9　　<8985>　ホテルリート　　　5.64　 85,700　　25/12
　10　 <3468>　スターアジア　　　5.63　 62,000　　26/01

　11　 <3455>　ヘルスケアＭ　　　5.62　115,600　　26/01
　12　 <3470>　マリモリート　　　5.47　111,800　　25/12
　13　 <2971>　エスコンＪＰ　　　5.43　129,200　　26/01
　14　 <3488>　セントラルＲ　　　5.43　116,700　　26/02
　15　 <2972>　サンケイＲＥ　　　5.38　103,000　　26/02
　16　 <3471>　三井不ロジ　　　　5.33　120,900　　26/01
　17　 <3451>　トーセイＲ　　　　5.21　145,800　　26/04
　18　 <3476>　Ｒみらい　　　　　5.18　 50,200　　26/04
　19　 <8958>　グロバワン　　　　5.16　139,000　　26/03
　20　 <3287>　星野Ｒリート　　　5.11　254,400　　26/04

　21　 <8966>　平和不リート　　　5.05　156,300　　25/11
　22　 <3290>　Ｏｎｅリート　　　4.99　 90,400　　26/02
　23　 <3292>　イオンリート　　　4.97　136,800　　26/01
　24　 <2979>　ソシラ物流　　　　4.92　123,600　　25/11
　25　 <3296>　日本リート　　　　4.78　101,200　　25/12
　26　 <8984>　ハウスリート　　　4.78　142,200　　26/02
　27　 <8953>　都市ファンド　　　4.76　124,000　　26/02
　28　 <8972>　ＫＤＸ不動産　　　4.71　176,900　　26/04
　29　 <8979>　スターツプロ　　　4.68　198,700　　26/04
　30　 <8975>　いちごオフィ　　　4.66　 97,500　　26/04

　31　 <8964>　フロンティア　　　4.65　 94,700　　25/12
　32　 <8961>　森トラストＲ　　　4.59　 78,000　　26/02
　33　 <3281>　ＧＬＰ　　　　　　4.56　146,300　　26/02
　34　 <8956>　ＮＴＴ都市Ｒ　　　4.51　139,300　　26/04
　35　 <3295>　ＨＵＬＩＣＲ　　　4.50　177,600　　26/02
　36　 <3466>　ラサールロジ　　　4.50　157,900　　26/02
　37　 <3487>　ＣＲＥロジ　　　　4.49　170,000　　25/12
　38　 <8954>　オリックスＦ　　　4.49　105,900　　26/02
　39　 <8960>　ユナイテッド　　　4.46　183,800　　25/11
　40　 <8967>　日本ロジ　　　　　4.44　103,700　　26/01

　41　 <8986>　大和証券リビ　　　4.43　113,300　　26/03
　42　 <3481>　菱地所物流Ｒ　　　4.29　132,000　　26/02
　43　 <8968>　福岡リート　　　　4.28　186,900　　26/02
　44　 <3279>　ＡＰＩ　　　　　　4.25　141,200　　25/11
　45　 <8976>　大和オフィス　　　4.20　376,500　　25/11

