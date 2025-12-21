この冬、3大会ぶりに広島の頂点に立った広島皆実。

“強い皆実”が戻ってきた――そう感じさせる戦いぶりには、選手たちの積み重ねと多くの人の支えがありました。29日に初戦、ニッパツ三ツ沢球技場の1回戦で岩手代表・専大北上と対戦する、広島代表・広島皆実の応援したくなる5つのポイントを紹介します。

1.文武両道の伝統校 広島皆実



1901年に創立された広島皆実は普通科・衛生看護科・体育科を併せ持つ全日制高校で、男子サッカー部は体育科の強化指定種目です。

これまでに森重真人選手(FC東京)や前川黛也選手(神戸)など日本代表選手を輩出し、陸上界では為末大さんや福部真子選手といった世界で活躍する卒業生もいます。福部さんは高校時代、同じ体育科の仲間として県大会で戦うサッカー部の応援に駆け付けたこともありました。

競技を越えて支え合う校風が広島皆実の強さを育んでいます。

2.戦後最多出場を誇る名門 悔しさを力に、再び頂点へ



1949年に創部したサッカー部。選手権全国大会18回出場は、戦後の広島県勢で最多を誇る名門です。

77回大会で県大会初優勝を果たすと、87回大会では全国決勝で大迫勇也選手(神戸)を擁する鹿児島城西を3-2で破り、学校史上初の全国優勝を成し遂げました。

しかし、その後はなかなか全国の舞台で勝利を挙げられず、近年は7大会連続で初戦敗退。前回出場の101回大会でも青森山田に0-1で敗れ、悔しさを味わってきました。

3.劇的な逆転勝利の勢いで広島の頂点へ



11月に行われた広島県大会準決勝では、インターハイ代表の瀬戸内と対戦。1点ビハインドで迎えた後半37分、久保田聖渚選手(2年)がカウンターから同点弾を決めると、キャプテン・野村陸路選手(3年)が直接FKを沈めるなど、残り3分からの大逆転劇で決勝進出を果たしました。

その勢いのまま迎えた決勝では、10大会ぶりの公立校対決となった沼田を相手に久保田選手の2ゴールで勝利。逆境を跳ね返す勝負強さで、18度目となる広島の頂点に立ちました。

4.「堅守強攻」で全国でも勝利を！



広島皆実のスローガンは、代々受け継がれてきた「堅守強攻」。強度の高い守備でボールを奪い、素早く攻撃に転じます。

攻撃の注目は県大会準決勝＆決勝でも活躍した野村選手と久保田選手。ともに県大会ではチームトップの4得点をあげています。多彩な形でゴールを狙う姿に注目です。

守備面ではセンターバックの折出勘太選手(3年)と表恵佑選手(3年)が最終ラインを支えます。

5.伝統の「スイカ軍団」をOBも後押し



今大会から広島皆実は、ユニホームのパンツとソックスを緑色に変更。全国優勝を果たした当時のカラーに「原点回帰」しました。

この変更はOB会が費用を負担して実現。上田貴典監督は「いい流れを呼び込むことができた」と手応えを語ります。

OB会は今年、応援用のスマートフォンアプリも制作するなどピッチの外からもチームを支えています。

伝統を受け継ぎ、伝統に支えられて戦う皆実。その一体感も強さの理由です。

広島皆実の初戦は12月29日に行われる岩手代表・専大北上との1回戦。8大会ぶりの初戦突破へ、広島皆実の活躍から目が離せません。

(取材・文 高校サッカー選手権民放43社 / 広島テレビ放送)