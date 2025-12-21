岩手県北上市は、北上川沿いの「北上展勝地」が知られる自然豊かな街。全長2キロの桜並木は東北屈指の名所です。

その北上市に学校を構えるのが、12月28日に開幕する第104回全国高校サッカー選手権大会に岩手代表として出場する専大北上。12月29日に行われる全国大会1回戦では、広島県代表の広島皆実とニッパツ三ツ沢球技場で対戦する予定です。

その岩手代表・専大北上の応援したい5つのポイントを紹介します。

1.新校舎・人口芝グラウンドの完成



今年で学校創立75年目を迎えた専大北上。市の中心部に位置する私立学校です。

硬式野球部は夏の甲子園出場経験もあり、OBに元プロ野球選手・畠山和洋さんがいます。

昨年、新校舎を含めた建替一体整備事業が完了。グラウンドも全面人工芝に入れ替わりました。

2.経験値が生む今大会の自信



前回の第103回大会は高知に敗れ、全国での白星は第98回大会以来遠ざかっています。6大会ぶりの勝利へ。その支えとなるのが経験値の高さです。

今年の専大北上には昨年の全国を知る選手が9人残り、さらに東北プリンスリーグでも3シーズン連続残留。シーズンを通して全国レベルの強度で戦い抜いたことは確かな自信につながります。

3. 3度目の正直 盛岡誠桜に逆転勝利



11月の選手権岩手大会決勝戦。専大北上にとって、どうしても超えたい相手との3回目の対戦でした。

相手は県高校総体、東北選手権で2連敗を喫している盛岡誠桜。東北選手権では青森山田を下して優勝も果たしている盛岡誠桜は決勝でも力を発揮します。前半、後半と得点を重ね主導権を握り、専大北上が追いかける展開。

しかし、ここから連覇を狙うチームの底力が発揮されました。後半、コーナーキックから菅谷豪太選手が1点を返すと、わずか4分後、後半に投入された金沢系介選手が同点弾。

そして延長前半、こぼれ球に反応した郄谷晃稀選手が勝ち越し弾を決めると、延長終盤には平山太陽選手の突破から生まれたラストパスを山崎諒太選手が沈め勝負を決定づけました。

4-2の大逆転勝利。幾度となく跳ね返されてきた盛岡誠桜の壁を最高の舞台で乗り越え、創部初の大会連覇を成し遂げました。

4.パスサッカーの進化 層の厚さが生む武器



専大北上のスタイル。それが堅い守りから細かくつなぎ、サイドから突破するパスサッカーです。

そこに今年は明確な強みが加わります。それが層の厚み。

小原監督は「交代で入る選手にも特徴があり、後半からでも試合を変えられる」と語ります。主力と控えの境界が薄れ、「どの時間帯でも勝負を動かせるチーム」へと進化した今季の専大北上。伝統のパスサッカーに総合力という武器を加え躍進を誓います。

5.決勝戦2日前のアクシデント 見えない背番号が支えた勝利



決勝戦の2日前、専大北上に思わぬ落とし穴が。攻守に貢献する桑田柊選手が体調不良で出場が叶わなくなったのです。

親に泣きながら電話で報告したという桑田選手。チームメイトも「桑田は人一倍この大会にかけていた。まさか…」と言葉を失います。

それでもチームは下を向きませんでした。監督と選手が掲げたのは「桑田に“次がある”といえるように勝とう」という意識。結束をより一層強めて決勝に臨みました。

当日、ベンチには桑田選手のユニフォームが。仲間の思いを背負った専大北上は大逆転で全国行きを決めました。「出られなかった分も全国では活躍したい」と言葉に力が入る桑田選手。悔しさを糧に、全国での活躍を誓います。

創部62年目でつかんだ初の大会連覇。逆境と経験を力に変え全国の舞台に戻ってきます。

前回大会初戦敗退からのリベンジを誓う専大北上は12月29日、広島代表・広島皆実と1回戦で激突。まずは第98回大会以来の全国での1勝。その先にチームの目標「全国制覇」を見据えます。

(取材・文 高校サッカー選手権民放43社 / テレビ岩手)