「残りご飯」。なんだか妥協して食べるような響きがありませんか？

炊きたてとは違う、あのベチャッとした食感。そして、炊飯器から漂う特有の保温臭...。正直、美味しいご飯を最後まで楽しむのは難しいと、心のどこかで諦めかけていました。

そんな私の食生活に、うれしい変化をもたらしてくれたのが、萬古焼300年の技術を使った「耐熱おひつ BANQO」です。

手に取った瞬間の「土の温かみ」とサイズ感

開封して手に取ると、つるつるのセラミックとは違う、マットで吸い付くような手触り。これが「土の温かみか」と、ちょっとした満足感があります。

見た目もシンプルな黒で、器としてそのまま食卓に出せるデザインが気に入りました。

サイズ感もチェックしてみました。試しに1合ぶんのご飯を入れたところ、思ったよりスペースが余り盛り増し。公式によると約2合まで対応しているとのことで、ご家族で使う方や、一度に多めに保存したい方でも十分な容量だと感じます。

検証：「残りご飯」はどこまで美味しくなる？

さて、一番気になっていた点です。「残りご飯」の食感は、本当に変わるのでしょうか？ いつもの「ラップ保存」と「炊飯器保温」で比べてみました。

1. 「ラップ保存」との比較

炊きたてのご飯を「耐熱おひつ BANQO」とラップにわけて冷蔵庫で4時間保存。その後、電子レンジで温めてみます。

ラップ保存のご飯って、温め直すと水滴が溜まって、べちゃっとしがちですよね。ところが、「耐熱おひつ BANQO」で温めたご飯は、見た目からして粒が立っているのがわかります。

結果は食感に、割とはっきり表れました。

「耐熱おひつ BANQO」のほうが水分は保っているのに、べっちゃりとした感触が少ないんです。ふっくら、もっちり。これは萬古焼の陶器が持つ「調湿機能」のおかげだそう。

なんでも、保存中は陶器の微細な気孔が余分な水分を吸い、レンジ加熱するときに、今度はその水分が蒸気となってご飯に戻るのだとか。

まさに説明通り、ご飯が必要としていた水分だけが戻ってきたような、例えるなら炊きたてに近い味わいでした。

2. 「炊飯器保温」との比較

次に、炊飯器で4時間「保温」し続けたご飯とも比べてみました。

炊飯器の保温は、高温でキープし続けるため、どうしてもご飯の水分が飛んでしまいがち。案の定、食感も少し硬めで、やや黄ばみも出ています。

一方、「耐熱おひつ BANQO」で冷蔵保存したほうは、黄ばみが抑えられているように感じます。

そして何より、あの特有の「保温臭」から解放されたのが、私にとっては一番うれしいポイントでした！

もう「残りご飯」とは呼ばせない

「耐熱おひつ BANQO」を使い始めると、炊飯器の保温ボタンを押すことはなくなりそう。

炊き上がったら、すぐにこのおひつに移して、炊飯器の電源はオフ。これが、美味しさとささやかな節電を両立する新習慣です。

毎日の食卓の満足度をもう少しだけ上げたいと思っているなら、この萬古焼の技術を試してみる価値は十分にあると思いますよ。残りご飯を「仕方なく」から、「楽しみ」へと変えてくれるアイテム、「耐熱おひつ BANQO」が気になるという方、製品の詳細を以下よりチェックです。

