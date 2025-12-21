「暗くなりがちな冬コーデ」に“この1本”！【GU】大人のきれい見え♡「ベージュパンツ」

黒やグレーなど、暗いトーンを選びがちな冬コーデ。気分を一新したい大人女性は、きれい見えが狙える「ベージュ」のアイテムを取り入れてみて。そこで今回は、【GU（ジーユー）】でゲットできる「きれいめパンツ」をご紹介。きちんと感も上品さも備わったベージュパンツは、冬の一軍になるかも。

足元をすっきり演出するテーパードシルエット

【GU】「ウォッシャブルテーパードパンツZ」\2,990（税込）

裾にかけてスラリと細くなるシルエットに、センタープレス入りできちんと感のあるテーパードパンツは、プライベートはもちろんオフィスシーンにもぴったり。淡いベージュが上品な雰囲気を醸し出し、暗くなりがちな冬コーデに軽やかさを加えてくれます。ふんわりと広がるペプラムシルエットのトップスを合わせても、細身のパンツなら全体のシルエットがすっきり整います。

楽ちんなのにきれい見え！ ワイドなテーパードパンツ

【GU】「ブラッシュドワイドテーパードパンツQ」\1,990（税込・セール価格）

ゆったりとしたシルエットでレッグラインを拾いにくく、楽に穿けそうなワイドパンツ。裾にかけて細くなるテーパードタイプなので、足元はすっきり見えるのが嬉しいポイントです。アイボリー寄りの明るめベージュが爽やかで、好印象も狙えそう。きちんと感がありつつ、ウエストは後ろゴムの楽チン仕様なのも魅力的。トップスをタックインすると、バランスよく仕上がりそうです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

writer：Emika.M