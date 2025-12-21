つい二度見したくなるようなギザギザのしっぽで黒猫さんがこちらを見つめてきて…？まるでRPGに出てくる武器のようなしっぽを装備した猫ちゃんの不思議な光景は335万3千回を超えて表示され、11万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：まん丸おめめが可愛らしい黒猫ちゃん→『しっぽ』を見ると…】

目力の強い猫さん

X（旧Twitter）アカウント『@shi_chan347』に投稿されたのは、床に座ってじっと飼い主さんを見つめる黒猫さんの姿です。登場するのは、エキゾチックショートヘア「しぃ」ちゃん（7歳）。艶やかな黒い毛と、ビー玉のように透きとおったまん丸な目がチャームポイントの愛らしい女の子です。

この日、飼い主さんがふと足元を見てみると、しぃちゃんが何かを訴えかけるように、まっすぐにこちらを見上げていたのだそうです。しぃちゃんの2つの目が大きく見開かれており、少しドキッとしてしまうほど魅力的な表情だったといいます。

魅惑のギザギザしっぽ

ふと視線を左の方へずらしてみると、そこにはギザギザした黒くて細長い物体が横たわっていたのだとか。それは、他でもないしぃちゃんのしっぽだったとのこと。まるで、ゲームの主人公が所持している剣のように、トゲトゲしたしっぽになっていたのだそうです。どこか誇らしげなしぃちゃんの表情が、見る人の笑いを誘います。

飼い主さん曰く、しぃちゃんは少し皮脂が多いため、シャンプーをしないと毛割れしてしっぽがギザギザになってしまうのだとか。ぬいぐるみのようにかわいいしぃちゃんの姿は、たくさんの人々に笑顔と癒しを届けてくれることとなったのでした。

Xアカウント『@shi_chan347』では、この他にも猫のおもしろくてかわいい姿をたくさん見ることができます。

投稿には、「ギザギザしていてちょっと強そうw」「かわいすぎてイラストの猫ちゃんかな？って思った」「目力がすごい」「お目目くりくりでかわいい」など、たくさんのコメントが寄せられています。

写真・動画提供：Xアカウント「@shi_chan347」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。