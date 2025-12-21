セキ・ユウティンがスポンサー企業を見学

オフシーズンに入っている女子ゴルフ界、3月の来季ツアー開幕まで“ゴルフロス”を過ごしているファン向けに、選手たちの近況を「オフシーズンCHECK」と題して紹介する。中国出身のセキ・ユウティン（ミツウロコグループホールディングス）が20日、自身のインスタグラムで“レア”な姿を披露。ウェア姿とは一変した装いに、ファンから驚きの声が上がっている。

全身ばっちり決めた。

セキは上下カーキ色の作業服に身を包み、ヘルメットにさらにはフルハーネスまで装着した。実際に工事現場の中も見学したようで、明るい表情を見せている。

セキがインスタグラムに実際の画像を公開。「工事現場初見学、感動でした」と記し、スポンサー契約を結ぶ建設会社・松村組の現場を見学したことを報告。貴重な作業着姿がファンの注目を集めていた。

「作業服もお似合い、かっこいいですね」

「こんな姿初めて見る〜めちゃくちゃお似合い」

「ヘルメット被ってもカワユイ」

「本当にカッコいいです」

「スポンサーさんのお仕事を見られる貴重な機会ですね」

27歳のセキは、2016年に中国ツアーで賞金女王に輝き、17年から日本ツアーに参戦。22年9月のゴルフ5レディスでツアー初優勝を飾った。今季はメルセデス・ランキングで68位。クォリファイングトーナメントでは44位だった。他にも、松村組本社を訪問した写真を公開し「7年の支えに本当にありがとうございます」と感謝をつづった。



（THE ANSWER編集部）