世界一高い、地面に根を張り生きるクリスマスツリーがギネス世界記録に認定された。イングランド北東部、ノーサンバーランド州のロスベリ近郊にある歴史的なカントリー・ハウス「クラグサイド」にある19世紀に植えられたジャイアント・セコイアで、146フィート7インチ（約44.7メートル）という驚異的な高さでそびえ立っている。



【写真】雰囲気ある～森の中にたたずむギネス記録のクリスマスツリー

この樹木は、すでに敷地内の象徴だったが、今回1300個以上のLEDライトと巨大な紫のリボンをまとい、冬の澄んだ空気の中で煌めいており「世界一」の称号にふさわしい、圧倒的な生命力と祝祭の輝きを放ちながら訪問者を魅了している状況だ。



クラグサイドのビジター運営責任者スティーブ・ハワード氏は「計画にはかなりの時間を要しました」と告白。「昨年はイギリス国内で最も高い生きたクリスマスツリーとなりましたが、さらに大きな飛躍を遂げギネス世界記録のタイトルを獲得できないかと考え続けていたのです。そしてついに達成しました！」と鼻高々だった。



（BANG Media International／よろず～ニュース）