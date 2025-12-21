歌手の瀬川瑛子（７８）は、２０２２年に声帯手術を受けた。水が入った嚢胞（のうほう）が原因となり６０代あたりから自身の声の音域が変化。一時は引退も考えたが手術を経て回復し、若々しい声を取り戻した。もともと８０歳まで歌い続けることを目標としていたが、今は生涯現役を見据えている。（松下 大樹）

常に明るい笑顔が印象的な瀬川だが、３年前まで「引退しようかな…」と考えるほど自分の歌声に悩んでいた。声帯に嚢胞と呼ばれる水が入った袋ができ、６０代中盤あたりから声の音域が変化。特に低音が出しづらくなったといい、高低の音域を最大限利用した自身の代表曲「命くれない」を思うように歌唱できなくなった。

しばらくの間は「だましだまし歌っていた」というが、次第に罪悪感でいっぱいになった。「ヒットしたあの頃の歌が良いと思って応援してくださる方に失礼だな」。少しでも改善しようと「いろんな方法を聞いてアメをなめたり、『これでもか！』っていうくらい練習もした」と手段を尽くしたが、結果は伴わなかった。

転機は、ある歌番組に出演したとき。うまく歌えない自分に落ち込み目に涙をためていると、共演していた歌手の由紀さおり（７７）から「手術してみたら？」と助言を受けた。最初は「声をいじって、もし歌えなくなったり声が変わったりしたら…」と躊躇（ちゅうちょ）したが、由紀から紹介された医師から簡単な処置であると説明されたことで一大決心。２０２２年、手術で嚢胞を取り除いた。

術後１か月は声を出さず筆談で生活。徐々に話す時間を５分、１０分と伸ばしていき、約３か月間にわたってリハビリに励んだ。

すると、「低い声が出るようになったんです」と効果てきめん。「声そのものは今までと変わらなくて、高いところの声も低くならなかった。昔の自分が戻ってきたような感じ」。若い頃に近い音域を取り戻すことができた。

「命くれない」でも「低音がスーッと出た」と満足いく歌唱を届けられるようになり、今となっては「もっと早く手術すれば悩みながら歌わずにすんだのに」と後悔するほど。「前は後ろめたさがあったけど、声が出るようになってとても自信がついた。遅かったかもしれないけど、治して本当に良かったなって思います」。そう話す表情には、充実感がにじみ出ていた。

周囲も自身の生き生きとした姿を感じ取っているといい「プロの方は私がしょんぼりして歌ってる時と違うのが分かる。『なんか、最近元気ですね』『声が良いですね』って言われるんですよ」とうれしそうに明かす。「自分で良くなったと思っていたところに、皆さんからも良くなったと言ってくださると本当にそうなんだなと。由紀さんも『高いのも低いのもよく出てるよ』って」。持ち前の笑顔を輝かせながら喜びをかみ締めた。

今はその歌声を保つためにも、ボイストレーニングを毎日欠かさず行う。「ストローを口に当てて息を吹いたりして、準備運動してマイクを通して歌う。レッスンしないと心配でね、歌が小さくなっちゃう」。プロ歌手として生きる以上、当たり前のルーチンとして自らに課している。

声帯以外でも、７０代に入ってから体の不調は増え始めている。２０年には十二指腸に希少がんの一種である「神経内分泌腫瘍」が発生していることが判明。幸いにも小さいサイズで、自身の言葉で表すと「がんの卵の卵みたいな」初期段階だったことから内視鏡での除去で済ませることができた。

他にも腰から脚にかけてしびれや痛みを感じる「坐骨神経痛」や、視界に突発的にギザギザな光が入ったりキラキラして見えたりする「閃輝暗点（せんきあんてん）」など加齢に伴う病気に襲われることがしばしば。年齢にはあらがえないが、「自分が変だと思ったときにはすぐにお医者様のところへ行く」と早めの治療を心がけることで大事には至っていない。

１９歳でデビューしてから５８年。歌手だった父・瀬川伸さん（２００４年死去）に連れられ、同じ世界に入ったが「最初は嫌だった」と振り返る。「美容師とかお料理の先生とか、もっと違うことがやりたかったんですよ」。葛藤を抱えながら歌手人生をスタートさせた。

それでも、今となっては父に向けて感謝の思いを口にする。「『瑛子は歌がうまいんだから』と言って育ててくれた。天国で会ったら『歌手にしてくれてありがとう』『歌を続けさせてくれてありがとう』と伝えたいです」としみじみ。「こんな年まで歌えると思ってなかった」と目を細めた。

以前は８０歳まで歌うことが目標だったが「声が出るなら、もうちょっと長くやりたい」と大きな意欲を見せる。「演歌という小さな世界でも好きでいてくださる方がいれば続けていける。大きい夢はもうないけど、ただ自分が納得する歌を長く歌いたいです」。新たな目標は生涯現役。若返った歌声を支えに、歌手・瀬川瑛子を全うしていく。