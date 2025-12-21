第1子妊娠中のフリーアナウンサー高見侑里（38）が20日、インスタグラムを更新。産休に入ることを報告した。

高見は「本日12／20（土）のSPORTS BEAT supported by TOYOTAでもお話しさせていただきましたが、しばらくお休みをいただきます」と報告。最新ショットを公開した。

続けて「ですが、番組は年末年始もお休みなく放送されます。先日ホノルルマラソンを完走され、目標タイムの5時間を楽々とクリアされた藤木さんのお話もたっぷり伺えるかもしれません。今年の年始にフルマラソンに挑戦したいとおっしゃっていた藤木さん、さすがの有言実行です」と伝えた。

そして「年末に近付き何かとお忙しくなる時期かと思いますが、皆様くれぐれもご自愛ください」と呼びかけた。

この投稿に「かわいい〜 お身体大切にしてくださいね！」「本当に、可愛いですね。間違いなく赤ちゃんも可愛いでしょうね」「とにかく、母子ともに健康で！」「侑里さんお身体大切に元気な赤ちゃん産んで下さいね」「妊婦生活満喫して下さい」などのコメントが寄せられている。

高見は19年にロックバンド、flumpoolのベーシスト尼川元気との結婚を発表。11月に第1子妊娠を報告していた。