女優でタレントの小池里奈（32）が20日までに、自身のインスタグラムを更新。デジタル写真集のグラビアショットを投稿した。

「『昨日の私と。〜prologue〜』グラジャパ！限定カット付き」と記し、深緑色のランジェリーショットを公開。また別の投稿では海での黒いワンピースやビキニ水着姿も披露。いずれも衝撃的なバックショットで魅了した。

ファンやフォロワーからも「美の境地」「色気のあるエロいカラダ」「天使のクビレ」「アスリート並みの太腿」「とても素晴らしいお尻」「ヒップラインが素敵」「神尻えっちすぎる」「悩ましいポーズ」「たまらない」「世界一可愛い」などのコメントが寄せられた。

小池は栃木・小山市出身。04年、小学生の時にTBS系「美少女戦士セーラームーン」のルナ役でデビューし、1stDVD「おにいちゃんといっしょ」を発売。09年に「小山評定ふるさと大使」、12年に「とちぎ未来大使」就任。ニュージーランド留学などで芸能活動を一時休止していたが、18年10月に約2年ぶりの活動復帰。YouTubeチャンネル「となりのこいけ」も開設。身長156センチ。特技はピアノ、ドラム。