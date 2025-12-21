¡Ø¶äº²¡ÙÆþ¥×¥ìÁèÃ¥¥¥ã¥éÁíÁªµó³«»Ï¡¡ÁíÀª13¿Í¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼²ò¶Ø¡ª¾å°Ì3¿Í¡ÖÄ¶¸ÂÄê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Õ¥£¥ë¥à¡×À©ºî
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ø¶äº²¡Ù¤Î´°Á´¿·ºî±Ç²è¡Ø¿··à¾ìÈÇ ¶äº² -µÈ¸¶Âç±ê¾å-¡Ù¡Ê2026Ç¯2·î13Æü¸ø³«¡Ë¤Î¿·´ë²è¡Ö¶äº²Æþ¥×¥ìÁèÃ¥¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ÁíÁªµó¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£º£¸å¡¢Â³¡¹¤ÈÈ¯É½¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë·à¾ìÆþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÅêÉ¼·ë²Ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¾å°Ì3¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡ÖÄ¶¸ÂÄê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Õ¥£¥ë¥à¡×¤¬À©ºî¤µ¤ì¤ë¡¢¥Õ¥¡¥ó»²²Ã·¿¤ÎÍ£°ì¤ÎÆþ¾ì¼ÔÆÃÅµÏ¢Æ°´ë²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥»¥ó¥¹È´·²¡ª¶ä¤µ¤ó¡¢·Ë¡¢ÅÚÊý¡¢²ÅÄ¡Ä13¿Í¤Î¡Ø¶äº²¡ÙÁªµó¥½¥í¥Ý¥¹¥¿¡¼
¡¡ÁíÀª13¿Í¤ÎÁíÁªµó¤Ç¡¢³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î½ê¿®É½ÌÀ¤ÈÁªµóÉ÷¥Ý¥¹¥¿¡¼¤â²ò¶Ø¡£Ëü»ö²°½êÂ°¤«¤é¤Ï¡¢ºäÅÄ¶ä»þ¤¬¡Ö¼çÌò¤À¤¾¡©¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Ê¡©¡×¡¢»ÖÂ¼¿·È¬¤¬¡Ö¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ï¤Þ¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¡¢¿À³Ú¤¬¡Ö»ä¤ËÉ¼¤È¿Ýº«ÉÛ ¤¿¤¯¤µ¤ó¤è¤³¤¹¤¬ÎÉ¤¤¥Í¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ì¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£
¡¡¿¿ÁªÁÈ½êÂ°¤«¤é¤Ï¡¢¶áÆ£·®¤¬¡Ö¤Æ¤á¡¼¤é¡¢Íê¤ó¤À¤¾¡×¡¢ÅÚÊý½½»ÍÏº¤¬¡Ö¿¿ÁªÁÈ¤Ë°ìÉ¼Íê¤à¡×¡¢²ÅÄÁí¸ç¤¬¡Ö¶áÆ£¤µ¤ó¤Ë°ìÉ¼¤¿¤Î¤Þ¥¡ ÅÚÊý¤Ï¡ü¤Í¡×¡¢»³ºêÂà¤¬¡Ö¿Íµ¤°ì°Ì¤è¤ê¤âÆ§¤ßÂæ°ì°Ì¤Ë¡×¡¢Ú·°ÐÅÞ½êÂ°¤«¤é¤Ï¡¢·Ë¾®ÂÀÏº¤¬¡Ö¥Å¥é¥ó¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤·Ë¤À¥¡¥¡¥¡¡ª¡×¡¢¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¤¬²Ö³¡»Ñ¤ÇÎ©¸õÊä¤·¤¿¡£
¡¡µÈ¸¶É´²Ú½êÂ°¤«¤é¤Ï¡¢·î±Ó¤¬¡Ö¤ï¤Ã¤Á¤ËÅêÉ¼¤·¤Ê¤ó¤·¡×¤È»²Àï¤·¡¢½Õ±«½êÂ°¤«¤é¤Ï¡¢¿À°Ò¤¬¡Ö²¶¤ËÅêÉ¼¤·¤Ê¤¤¤È¡ü¤·¤Á¤ã¤¦¤¾¡×¡¢°¤ÉúÅÆ¤¬¡Ö¥¤¥±¥ª¥¸ÏÈ¤Ç¤¿¤Î¤à¡×¡¢Ë±Àç¤¬¡Ö¤ï¤·¤Î¥°¥Ã¥º¤È¤ÏÄÁ½Å¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸Ø¤ëÀïÆ®Ì±Â²¡¦ÌëÅÆÂ²¤¿¤Á¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢»×¤¤»×¤¤¤Î¡ÈÀ¶¤°ìÉ¼¡É¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ÁíÁªµó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¡¢¥à¥Ó¥Á¥±¡Ê¥«¡¼¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë´Þ¤à¡Ë¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿¹ØÆþÈÖ¹æ¡Ê10·å¡Ë¤È¥à¥Ó¥Á¥±°Å¾ÚÈÖ¹æ¡Ê4·å¡Ë¤òÆÃÀß¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ú¡¼¥¸¤ËÆþÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÅêÉ¼¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³èÍÑ¡£³«É¼·ë²Ì¤Ï2026Ç¯2·î15Æü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¶äº²¡Ù¤Ï¡¢2003Ç¯12·î¤«¤é¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¶õÃÎ±Ñ½©»á¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢²Í¶õ¤Î¹¾¸Í¤òÉñÂæ¤Ë¡ÖÅ·¿Í¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë°ÛÀ±¿Í¤é¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÙÇÛ¤µ¤ì¤¿À¤³¦¤Ç¡¢²¿¤Ç¤â²°¤ÎºäÅÄ¶ä»þ¤È¤½¤ì¤ò¼è¤ê´¬¤¯¿Í¡¹¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹SF»þÂå·à¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£
¡¡19Ç¯6·î¤Ë´°·ë¤·¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÏÎß·×7300ËüÉô¤òÆÍÇË¤¹¤ë¿Íµ¤ºîÉÊ¤Ç¡¢06Ç¯4·î¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤Ç¥¢¥Ë¥á¤ÎÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢·à¾ì¥¢¥Ë¥á²½¡¢¾®·ª½Ü¼ç±é¤Ç¼Â¼Ì±Ç²è²½¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¿··à¾ìÈÇ ¶äº² -µÈ¸¶Âç±ê¾å-¡Ù¤ÎÊª¸ì¤ÎÉñÂæ¤ÏÃÏ²¼Í·³ÔÅÔ»Ô¡¦µÈ¸¶¡£¡ÈÌë²¦¡ÉË±Àç¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¡¢¸÷¤ò¼º¤Ã¤¿¤³¤Î³¹¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Ëü»ö²°¤Î¶ä»þ¡¦¿·È¬¡¦¿À³Ú¤Î3¿Í¤Ç¡¢¸¶ºî»Ë¾åºÇ¤âÇ®¤¤¼î¶Ì¤ÎÌ¾¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¦µÈ¸¶±ê¾åÊÓ¤ò´°Á´¿·ºî¥¢¥Ë¥á¤È¤·¤Æ±Ç²è²½¤¹¤ë¡£
