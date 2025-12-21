グラビアアイドルの藍野りな（24）が20日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。ランジェリーショットを投稿した。

「うまくいかない日が続くと、続けてきた時間だけが静かに味方してくれる気がする。そんな朝」と心境をつづり、白を基調とした花柄のランジェリー姿をアップ。あおむけで寝転んだカメラ目線姿は首から胸元の凹凸が際立ち、別の投稿でも舌をペロリと出したショットや、レース素材の黒いランジェリー姿で肩ひもを下げて悩ましい表情を見せるショットなども披露した。

ファンやフォロワーからも「心にしみるポエム」「魅惑的」「エクボに吸い込まれるーー」「めちゃくちゃ可愛い」「そそられる表情」「Super sexy」「すご」などのコメントが寄せられた。

藍野は東京都出身。河合梨奈の名前で21年にグラビアデビュー。22年8月にDVD「食べごろ果実」を発売。「まんまるバストのニューフェイス」のキャッチフレーズがついた。恋愛番組出演時の自己紹介で「食べごろボディ」と自称したこともある。縦型ショートドラマ「生まれ変わった運命の人に」九条絵梨花役で出演。趣味は釣り、カラオケ、コスメ収集など。特技は中ジョッキを11個持つこと。小型船舶1級、剣道二段、日商簿記3級、JNAジェルネイル技能検定中級などの資格も持つ。