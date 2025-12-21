今夜放送『最強スポーツ男子頂上決戦2025冬』全出場選手＆種目を発表【一覧】
TBSはきょう21日午後6時から『究極の男は誰だ!?最強スポーツ男子頂上決戦2025冬』を放送する。
【場面カット】はじける肉体美！パワーウォールで戦う出場選手
今回の『スポ男』は、東京・有明アリーナで、美しい男たち14人の“最強”の称号をかけた戦いが有観客で開催された。会場に集まった多くのファンの声援を受けて、各界を代表する筋肉自慢達の意地とプライドを賭けた一夜限りの真剣勝負が繰り広げられた。
第１種目は、20段での高さは2メートル76センチにもなる究極の跳び箱対決「モンスターボックス」。跳躍力だけでなく、その巨大な“モンスター”に飛び込んでいく勇気も試される。『スポ男』名物種目でもあるモンスターボックスに参戦する東京2025世界陸上選手は、東京世界陸上走高跳日本体表の瀬古優斗、その異次元の跳躍に会場が大盛り上がり。瀬古優斗は急遽コンディション不足で急遽欠場となった柿谷曜一朗に代わり、全種目出場にもなっている。さらに、この競技の世界記録保持者でもある平野泰新や、関西大学の体操部で主将もつとめたSASUKEワールドカップ日本代表の山本良幸らも登場する。
第2種目は、合図とともに25メートル先のフラッグを奪い合う「ビーチフラッグス」。予選は4人で2本のフラッグを奪い合う。スタートダッシュの瞬発力と加速力はもちろん、どちらのフラッグを取りにいくかの瞬時の判断力も試される。この競技では、前々大会この競技で決勝に進んだアクロバット俳優･才川コージや、50メートル5.90秒の俊足を持つ元プロ野球選手の杉谷拳士に注目。そんな彼らの前に立ちはだかるのは、東京2025世界陸上100メートル日本体表で今年100メートル10.00秒を記録した現役大学生の守祐陽。
第3種目は、1vs1で透明な壁を押し合う「パワーウォール」。シンプルなパワー競技だが、押すタイミングやスタミナなどの駆け引きも重要になる。この競技の注目は水球日本代表としてオリンピック2大会に出場し、恋愛リアリティーショーでも話題の荒井陸、K-POP界のレジェンドで「野獣アイドル」としても知られる2PM・チャンソン。パワー自慢の男たちの前に立ちはだかったのは、東京2025世界陸上やり投日本体表の長沼元。出場者たちはどう立ち向かうのか。
最終種目は、回転するホイールに取り付けられたハードルを跳び続けるスタミナ競技「ハードジャンパー」。1秒間隔でやってくる高さ40センチのハードルを、最後の1人になるまで跳び続ける。4人ずつ4組で予選を行い、予選1位の4人で決勝戦を行う、持久力と根性が試される競技だ。この競技では、オールスター感謝祭で準優勝した雅久(GAKU)、東京2020オリンピック金メダル、男子サーブル団体で金メダルを獲得したキム・ジュノに注目が集まる。東京2025世界陸上走幅跳日本体表の伊藤陸、跳躍のスペシャリストが14人の男たちとガチンコ勝負を繰り広げる。
上空10メートルの高さから落下してくるバレーボールを、地面に落ちる前にダイブして触れることができるかを競う「ショットガンタッチ」。この競技には、およそ3年ぶりの復活で、歴代のリレー侍とスポーツ男子の精鋭メンバーが争うエキシビジョンとなっている。リレー侍は東京2025世界陸上男子4×100メートルリレーの第一走の小池祐貴。リレー侍は東京2025世界陸上200メートルの飯塚翔太。北京オリンピック男子4×100メートル銀メダリスト塚原直貴。東京オリンピック男子4×100メートルに出場し、50メートルの日本記録をもっている多田修平。彼らにスポ男精鋭軍は勝てるのか。
■番組概要
【タイトル】『究極の男は誰だ!?最強スポーツ男子頂上決戦2025冬』
【放送日時】12月21日（日）午後6時〜10時15分
【出場選手】（※50音順）
荒井陸
EIKI（MAZZEL）
大久保波留（DXTEEN）
雅久(GAKU)（aoen）
キム・ジュノ
才川コージ
佐野岳
杉谷拳士
SEIYA（BUDDiiS）
瀬古優斗
ソンユン（n.SSign）
高柳光希（TBSアナウンサー）
チャンソン（2PM）
平野泰新（MAG!C☆PRINCE）
山本良幸
【東京2025世界陸上枠出場選手】（※50音順）
伊藤陸(東京2025世界陸上走幅跳日本代表)
瀬古優斗(東京2025世界陸上走高跳日本代表)
長沼元(東京2025世界陸上走やり投日本代表)
守祐陽(東京2025世界陸上100メートル日本代表)
【ショットガンタッチ出場選手】（※50音順）
飯塚翔太(リオオリンピック400メートルリレー銀メダル、
東京2025世界陸上200メートル日本代表)
小池祐貴(東京2025世界陸上4×100メートルリレー日本代表)
多田修平(東京オリンピック男子4×100メートルリレー日本代表)
塚原直貴(北京オリンピック男子4×100メートル銀メダリスト)
【応援ゲスト】
MAZZEL・KAIRYU、SEITO
DXTEEN・谷口太一、田中笑太郎
Aoen・優樹（YUJU）、礼央（REO）
BUDDiiS・FUMINORI、MORRIE、SHOOT
n.SSign・ハンジュン、ヒウォン
『SASUKE』・山田勝己
【特別ゲスト】（※50音順）
アンミカ
柿谷曜一朗
田中卓志（アンガールズ）
寺田明日香
中島ひとみ
信子（ぱーてぃーちゃん）
【イベントMC】
古家正亨
