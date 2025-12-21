大好きなおじいちゃん、おばあちゃんに遊んでもらった柴犬さん。すっかりリラックスしてお顔も体もトロ～ンと溶け切ってしまったようで…？あまりに可愛すぎる姿は反響を呼び、投稿は129万回再生を突破。「見てるだけで癒される」「大きい食パンｗ」「愛されの塊！」など多くのコメントが寄せられました。

【動画：犬が『大好きなおじいちゃんおばあちゃんと遊んだ』結果→あまりにも尊い『脱力しすぎる様子』】

柴雄くんが大好きなおじいちゃんとおばあちゃん

TikTokアカウント「shibaochata」に投稿されたのは、柴犬の「柴雄」くんのとある日の日常。この日、柴雄くんの大好きなおじいちゃんとおばあちゃんが遊びにきたのだといいます。

芝生の上で仰向けの柴雄くんの後ろ足をプランプランと動かすおばあちゃんと、それを見ながら笑うおじいちゃんと飼い主さん。当の柴雄くんはされるがまま…完全に体の力が抜けて同じようにプランプランと揺れていたそう。

あまりに尊い脱力っぷり…！

それにしてもヘソ天姿の柴雄くんの脱力っぷりは目を見張るほど！たっぷりボディの柴雄くん、ヘソ天の安定感は抜群でおばあちゃんにどれだけ揺すられてもビクともしなかったとか。

そんな柴雄くんには「でっかい食パンｗ」「脱力系いなり寿司ボディ」といったコメントが届くほど。

おじいちゃんも参戦し柴雄くんの前足をユラユラすると、後ろ足を持つおばあちゃんも負けじと揺らします。すると柴雄くん、お手手をチョイチョイとおねだりポーズのような仕草を見せたそう。飼い主さんいわく『構ってもらえて嬉しい』のだとか。大好きな人たちだからこそ、どこを触られてもリラックスしているのでしょうね。

可愛すぎる姿に悶絶♡

おじいちゃんの自作の歌に合わせてコミカルに揺れる柴雄くん。もはやおじいちゃん、おばあちゃんに遊ばれている柴雄くんですが、嫌がるそぶりはおろかヘソ天ポーズから1ミリも動きません。ふたりのことが大好きで心から信頼しているのでしょうね。

ふたりが帰った後も『また来ないかな…』と哀愁たっぷり、次の再会を待ちわびる柴雄くんなのでした♡

柴雄くんの尊すぎる脱力っぷりに悶絶した人は多いようで「か、か、かわいいー♡」「あまりにパンすぎる…ｗ」「まるっきり赤ちゃんやないか！」などの声が寄せられています。ヘソ天姿の柴雄くんはパン、あざらし、いなり寿司…たくさんのものに例えられるほど幸せフォルムだったようですよ♪

TikTokアカウント「shibaochata」には、柴雄くんとチワワの茶太郎くん、赤ちゃんの弟くんの3兄弟が繰り出す愉快な日常が紹介されています。クスッと笑えて癒される…そんな投稿をぜひご覧くださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「shibaochata」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております