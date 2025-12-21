「えっコレ100均なの？！」って驚かれる♡まるでIKEA♡神コスパなインテリア小物
商品情報
商品名（左から）：キャンドル（円柱、高さ9cm、ライトブラウン）／キャンドル（ボール、ダークブラウン）
価格：￥330（税込）／￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480655239／4550480655451
これダイソー商品なの！？IKEAに並んでいそうなお洒落なキャンドルをGET♡
ダイソーをパトロールしていると、インテリアグッズ売り場にてシンプルでお洒落なキャンドルを発見しちゃいました！まるでIKEAに並んでいそうなほど洗練されたデザインだったので、思わず2種類カゴINしてきました。
まずはこちらが、『キャンドル（円柱、高さ9cm、ライトブラウン）』という商品。お値段は￥330（税込）。どうしても100円ショップのキャンドルって色味が派手だったり、逆に真っ白で味気なかったり…あまり好みのものに出会えなかったのですが、これは絶妙なニュアンスカラーで、部屋馴染みも抜群です。
そしてこちらが、『キャンドル（ボール、ダークブラウン）』です。お値段は￥110（税込）。100均でデザイン性の高いキャンドルを買おうと思うとサイズが小さすぎるってイメージでしたが、これはコスパ最強です。
甘い香りに癒される♡ダイソーの『キャンドル（円柱、高さ9cm、ライトブラウン）』と『キャンドル（ボール、ダークブラウン）』
早速ライターで火を灯していきます。蝋が溶けてくるので、念のためキャンドルはお皿の上で使用します。特にボール型は転がっていかないように、ちょっと深さのある器を用意しました。
どちらもフルーツのような、焼き菓子のような甘い香りがしてきます。ゆらゆら揺れる火を眺めるのはもちろん、火をつけていない状態でも顔を近づけると優しくふんわりと香ってくるので、癒し効果抜群です♡
今回はダイソーの『キャンドル（円柱、高さ9cm、ライトブラウン）』と『キャンドル（ボール、ダークブラウン）』をご紹介しました。
気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。