100均系列店で買えるなんて事件！1000円でもお得感半端ない！本格仕様のキッチングッズ

お弁当派にとって永遠の憧れである「曲げわっぱ」。職人技が光る高級品というイメージが強いですが、なんとダイソーの姉妹店「Standard Products（スタンダードプロダクツ）」で、1,100円（税込）という衝撃価格で販売されています！実際に使って分かった、サイズ感や注意点を正直にレポートします。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：わっぱ弁当箱楕円型

価格：￥1,100（税込）

サイズ（約）：18.5×11×5.5cm

販売ショップ：スタンダードプロダクツ

JANコード：4550480443805

ついにここまで…！スタンダードプロダクツの「わっぱ」が安すぎるのに高見えすぎる

木を曲げて作られる「曲げわっぱ」のお弁当箱は、通常安くても3,000円、高いものだと1万円を超えることもある高級アイテムです。それがスタンダードプロダクツのでは、まさかの1,100円（税込）！

安いからと言って、作りは丁寧でささくれやフシなど、気になる部分も特に見当たりません。

天然木（マツ）ならではの温もりある質感と、どんなおかずも美味しそうに見せてくれる魔法のようなビジュアルは、まさに「お値段以上」の一言。

手入れが難しそうなイメージもありますが、この価格なら「曲げわっぱデビュー」として気軽に取り入れられるのが嬉しいですよね。

正直レビュー！しっかりした「仕切り」があるからこそ好みが分かれるポイントも？

この曲げわっぱには、仕切りがついているのが特徴です。この仕切り、かなり「厚み」があります。そのため、おかずを入れるスペースが少し圧迫される印象を受けました。

また、仕切りの位置の関係で、どうしても「ごはんの割合が多め」になります。おかずをたっぷり種類豊富に詰めたいというよりは、「ごはんに合うメインのおかずをドーンと入れたい！」という、ごはん大好き派さんに向いているバランスです。

割合には好みが分かれそうですが、取り外しは可能なので必要に応じて取り外せます。

購入前に必ずチェック！「レンジ不可」と正しいお手入れで長く楽しむ

デザインはパーフェクトですが、機能面で絶対に知っておきたい注意点があります。このお弁当箱は、電子レンジでの使用が一切できません。木製なのでレンジに入れてしまうと、割れや焦げの原因になり、せっかくの風合いを台無しにしてしまいます。

「お弁当は温めて食べたい」という方には不向きですが、実は曲げわっぱは、ごはんの余分な水分を吸って冷めても美味しく保ってくれるという木製ならではの利点があります。冷めたお弁当の美味しさを楽しむ、そんな「丁寧な暮らし」にぴったりの道具と言えるでしょう。

スタンダードプロダクツで見つけた1,100円の曲げわっぱは、お弁当ライフを劇的に格上げしてくれる名品でした。仕切りの厚みやレンジ不可といった特性はありますが、この価格で本物の木の質感を楽しめるのは驚きです。いつものお弁当をちょっと特別なものに変えてみませんか？

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。