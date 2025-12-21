もっと早く知りたかったよ！1本2役でモヤモヤまるっと解決！便利100均キッチングッズ

セリアで缶詰のモヤモヤをまるっと解決してくれる便利キッチングッズを発見！台所にあると頼もしい缶詰ですが、「プルトップが固い…」「中身やオイルが底に残ってきれいにすくえない」と悩んだ経験、ありませんか？今回ご紹介するセリア商品があれば、これひとつで開けるもすくうも完ぺき♡詳しくレビューします。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：2WAYヘラ

価格：￥110（税込）

サイズ（約）縦21.8×横3.4cm

耐熱温度：ハンドル110度／ヘラ200度

販売ショップ：セリア

JANコード：4991203207920

SNSでもじわじわ人気！1本2役のセリア「2WAYヘラ」

SNSでも「地味だけど便利」と話題になっている、セリアの2WAYヘラ。

缶詰を開ける・中身をすくうという、キッチンでよくあるプチストレスを1本で解決してくれるアイテムです。

まず注目したいのが、ヘラとは反対側に付いたプルトップオープナー。プルトップに差し込んで持ち上げるだけで、力を入れずにスッと開けられます。

指が滑ったり、爪を傷つけたりする心配がないのがうれしいポイント。固くて開かない缶詰でも、ストレスなく使えるので、ちょっとした不便が解消されます。

缶の隅まで届く！計算されたヘラ形状

肝心のヘラ部分は、細身で缶詰の隅までしっかり届く設計。側面がまっすぐなので缶に沿わせやすく、先端はほんのりカーブしていてオイルや汁気もしっかりキャッチしてくれます。

程よい弾性があり、やわらかすぎず硬すぎないので、缶のふちに沿ってスムーズに動かせるのもポイント。残りがちな中身を、きれいにかき出せます。

中身をすくったあとは、そのまま混ぜる作業にも使えるのが便利なところ◎。

さらに感心したのが、ヘラ部分の裏側に付いた小さな脚。調理台やテーブルに置いても先端が直接触れない仕組みになっていて、衛生面でも安心です。

シンプルな見た目ながら、使う人のことをしっかり考えたこだわり設計を感じます♪

いろんな工程が1本で完結するので、洗い物が減るのもうれしいですね！

今回は、セリアの『2WAYヘラ』をご紹介しました。

これ1本で缶詰のストレスをまるっと解決♪気になる方は、ぜひセリアのキッチングッズ売り場で探してみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。