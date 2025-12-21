政府は、拉致問題など北朝鮮による人権侵害問題についての関心と認識を深めるため、毎年12月10日からの1週間を「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」と定めている。

この「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」に合わせ、福井市で「拉致問題と人権〜拉致被害者の体験〜」と題した講演会が開かれた。

地村保志さん講演から続く。

「私で70歳」「もう時間がありません」

23歳のときに拉致され、24年間の北朝鮮での生活、そして帰国してから23年。地村さんは現在、70歳。

地村さんが繰り返し強調したのは、残された時間の少なさだった。

地村保志さん「拉致問題ってもう時間がありません。私で70歳でしょ。あとは横田めぐみさんは私よりも10歳下ですから、今61です。他のメンバーを見ると、私と同じか年上の人ばっかりなんですよ」

市役所を定年退職し、時間の余裕ができた地村さんは「救う会福井」の活動に協力し、署名活動や講演会に取り組むようになった。

その中で、歴代の総理大臣とも面会を重ね、早期解決を直接訴えてきた。特に、地村さんの帰国時に内閣官房副長官として尽力した安倍晋三元総理には強い思い入れがあったという。

地村保志さん「安倍さんは私が帰国するときの官房副長官だったんですね。だから直接連携をとりながら、永住帰国するのかどうかとか、いろんな重要な問題を相談して決めたという記憶があるもので、大変お世話になったし、これから拉致問題も安倍さんがやってくれると思ったんですけれども、意外と拉致の問題っていうのは進行がなく、現在に至っています」

「生きているとは限らない」47年という歳月の重み

地村保志さん「私も被害者全員の帰国を訴えてますけれども、もう拉致されて47年ぐらいの話なんですよ。そうなると47年という歳月には、病気をしたり、それぞれ人によって違うと思うんで、生きているとは限らないんですよ」

仮に横田めぐみさんが今、帰国できたとしても、61歳という年齢では社会復帰は困難だと地村さんは指摘する。

地村保志さん「ただ、家族との再会を果たすだけで、あとはもう穏やかな老後を過ごすしか生きがいがなくなってくる」

地村さん自身は47歳で帰国し、家族もいた。子どもたちは大学に通う年齢で、日本語を学び直して社会復帰することができた。しかし今、残された拉致被害者たちにそのチャンスは残されていない。

「諦めずに頑張りましょう」政治家の言葉に抱く違和感

焦りが募る一方で、地村さんは政治家たちの姿勢に強い違和感を抱いている。

地村保志さん「政治家たちは国会議員バッジの下に青いバッジを付けているんですよ。ということは拉致問題わかってますよっていうことなんですよ。だから自民党の議員さんたちに拉致問題よろしくお願いしますっていうと『諦めずに頑張りましょう』。諦めずにっておかしいじゃないですか。何を諦めるんですか。自分たちがやるもんじゃないですか」

歴代総理との面談も、実質的な進展には繋がっていないと感じている。

地村保志さん「何か拉致問題に解決の糸口が見つけられないから、せめて被害者として話をしたり、あるいは政府の立場をそこで言うことによって、政府は拉致問題を取り組んでるね、という一つのパフォーマンスじゃないかと思ったりするんです」

「自分の代で突破口を」高市政権へ向ける“最後の期待”

それでも地村さんは、高市早苗総理と木原稔官房長官が示した決意を注視している。

地村保志さん「高市さんは最近総理になられましたけれども、一番最初に拉致被害者の家族と面会するんですね。そこで『自分の代で突破口を開く』って言ったんですよ。何を根拠にそう発言されたのか分かりませんけども、それが本当なら本当に有難いことだと思います」

また、地村さんは拉致問題担当大臣のあり方の変化についても触れた。かつては専任のポストがあったが、現在は官房長官が兼務している。その現状において、木原官房長官が放った言葉を、地村さんはこう捉えている。

地村保志さん「木原官房長官が最近、『自分がもう最後の拉致担当大臣になる』と言われたんです。担当という職務が終わるということは、もう拉致問題は解決すると。自分の代で解決させる、というような発言をされたんですよ」

地村さんは続けた。

地村保志さん「だから高市さんと木原さんの拉致問題に対する動きがどうなるか、最後に私は期待をかけてみたいなと思います」

子供たちへの講演を休む理由

解決を急ぐ思いは、地村さん自身の活動の変化にも表れている。

地村さんは最近、小学校での講演会を休んでいるのだ。

地村保志さん「子供たちに拉致の啓発をする理由はどこにあるんだろうなと。子供たちが大きくなって、拉致問題を解決するって言ったってもう間に合わないんですよ」

講演の締めくくりには、いつもこう伝えていた。

地村保志さん「皆さんにはもう拉致問題は解決できません。だからせめておうちに帰ったら、お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんに地村さんがこういう話をしていましたよと。だから協力してあげてくださいよっていうことを伝えてください」

地村さんは問いかける。

地村保志さん「わざわざ何も知らない子供たちに、40年前のあの怖い、悲しい話をする必要はあるのかなと思って、今ちょっとお休みをいただいているところです」

「活動休止」報道に同級生「完全にやめると決まったわけではない」

地村さんのこうした活動の変化を巡っては、一部で「高齢を理由に講演の活動を休止する意向」との報道も出た。23歳で日常を奪われ、帰国後も「救う会福井」の活動に協力し、拉致問題の解決を訴え続けてきた。その背負ってきた歳月の重みと心身の疲労は、計り知れないものがある。

活動を共にしてきた「救う会福井」の会長であり、地村さんの同級生でもある森本信二さんは、一連の報道に対して複雑な胸の内を明かす。

救う会福井 森本信二会長「実際、小・中学校をまわって拉致問題啓発講座っていうのをずっとやっていましたが、本人の申し出もあり令和7年度は行っておりません。以前から引き受けていた今回の講演は行いましたが、新規の依頼は全てお断りしている状況です」

しかし、森本さんは「完全に辞める」と決まったわけではないと強調する。

救う会福井 森本信二会長「本人の口からは（休止すると）私は聞いていないです。ただ、我々救う会のメンバーも全員が70歳の同級生なんですよ。（地村さんが）体調も良くて、手伝おうかなということであれば、一緒にさせていただければと思いますけれども、『無理に頼むわ』っていうことは私自身はもう言わないつもり」

森本さんは、地村さんの体調を最優先に考えながらも、また共に活動できる日が来ることを願っている。

「我慢の限度がきている」地村さんの切実な訴え

講演の最後、地村さんは静かに、明確に訴えた。

地村保志さん「私は高市総理の代で拉致問題は無くなるんじゃないかなと思うんです。多分何もなかったら、もうないと思います。もうその頃にはもう拉致被害者も歳をとってもう動けない状態にあるかと思いますし」

地村保志さん「今ちょっと精神的にも、拉致被害者の家族の人はみんなそうだと思いますけど、もう限度がきている、我慢の限度がきているということを皆さんご理解をいただけたらと思います」

70歳を迎えた地村さんの切実な訴え。「(拉致問題は)自分の代で終わらせる」ことはできるのか？解決に進展のない状況が続く中、本当に一刻の猶予もない。

地村保志さんの講演は【前編】【後編】の全2回です