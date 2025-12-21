ボクシングの元世界６階級制覇王者マニー・パッキャオ（４６＝フィリピン）は「世紀の一戦」と呼ばれた元５階級制覇王者フロイド・メイウェザー（４８＝米国）との再戦を熱望する一方、プランＢも準備している。

現役復帰したパッキャオは７月にＷＢＣ世界ウェルター級王者マリオ・バリオス（米国）と引き分け。再びベルトを手にすることはできなかったが、十分に戦えることを示した。そして、復帰２戦目に向けてパッキャオはメイウェザー側と交渉を行っているものの、いまだマッチメークの実現には至っていない。

米メディア「ＥＳＰＮ」は「パッキャオは次回の試合について前向きに話しており、再び引退する兆候はない」とするもメイウェザー戦は交渉に時間がかかっている。そこで「プランＢ」の検討に入った。その相手がＷＢＡ世界ウェルター級王者ロランド・ロメロ（米国）という。パッキャオのマネジャー、ショーン・ギボンズは「有力候補はＷＢＡチャンピオンのロメロだ」と語ったという。

パッキャオがロメロに勝てば再び王座に就くことになる。メイウェザー側との話し合いが進まない中、ベルトを手にすることで、興行面の現状打破につながる可能性もある。復帰戦から約半年。４６歳のパッキャオに残された時間は有限なだけにプランＢが次戦に向けて現実的な策なのかもしれない。