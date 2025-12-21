◇フィギュアスケート全日本選手権最終日（2025年12月21日 東京・国立代々木競技場）

来年2月のミラノ・コルティナ五輪代表の最終選考会を兼ねるフィギュアスケート全日本選手権が、21日に最終日を迎える。

午前9時30分からペアの練習が行われた。SPで首位発進した「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）は練習に姿を現さず。長岡柚奈、森口澄士組（木下アカデミー）、籠谷歩未、本田ルーカス剛史組（木下アカデミー）が調整した。曲かけでは最後に「グラディエーター」が流れた。

三浦、木原組は前日のSPで6分間練習中に三浦が左肩を脱臼するアクシデント。肩を入れ直して激痛に耐えて演技し、非公認ながら世界歴代最高得点をマークした。三浦は演技後に「（肩が）外れなくて良かった」と安堵（あんど）の涙を流した。

三浦は「フリーまで時間がないので。フリーが終わって、全てが終わってから病院に行きたいと思います」とも話し、フリーに出場する意向を示していた。

ペアのフリーは午後3時15分スタート。最終滑走の三浦、木原組は同3時39分から演技を披露する。