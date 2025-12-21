2025年に「一般人と結婚を発表して驚いた有名人」ランキング！ Perfume・あ〜ちゃんを僅差で抑えた1位は？
All About ニュース編集部は、2025年11月17日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「2025年に結婚を発表した有名人」に関するアンケート調査を実施しました。今回は、2025年に「一般人と結婚を発表して驚いた有名人」ランキングを発表します。
2位：一般男性×あ〜ちゃん（Perfume）／46票
世界的な人気を誇るテクノポップユニット「Perfume」が12月31日をもって活動を休止するという衝撃の発表から1カ月半後の11月11日、Perfumeのムードメーカー的存在、あ〜ちゃんこと西脇綾香さんが一般男性との結婚を発表してファンからも温かい祝福の声が寄せられました。
回答者からは、「コールドスリープを発表してすぐの結婚発表だったので驚いた。相手がファンの人というのもびっくりした」（60代女性／広島県）、「ファンの人と報告していたのが衝撃的だった」（30代女性／宮城県）、「まさかこれが活動休止の理由だったなんて驚いた」（50代男性／神奈川県）、「自分を好きでいて応援してくれていたファンの一般男性をパートナーに選んだことに驚きましたし、あ〜ちゃんの好感度が自分の中でより上がりました。幸せな結婚生活を送って欲しいです」（40代女性／東京都）などの声がありました。
1位：村上信五（SUPER EIGHT）×一般女性／48票
10月14日に一般女性との結婚を発表した、アイドルグループ「SUPER EIGHT」の村上信五さん。2月には同グループメンバーの大倉忠義さんが一般女性との結婚を発表しており、立て続けのメンバーの結婚発表に驚きの声が寄せられました。
グループ活動のほか、バラエティー番組や情報番組の司会を務め、国民的タレントとして人気を集めている村上さんの結婚は、長年テレビ番組で共演しているマツコ・デラックスさんが婚姻届の「証人」になったことでも話題を呼びました。
回答者からは、「最初聞いたとき冗談かと思ったが、良かった。お幸せに！」（50代女性／福島県）、「ついに結婚してしまったかとショックを受けた」（20代女性／岐阜県）、「永遠の独身だと思っていたから」（40代女性／兵庫県）、「SUPER EIGHTから2人も出るとは思っていなかったから」（20代女性／大阪府）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
