好き＆行ってみたい「福島県のイルミネーション」ランキング！ 2位「光のしずくイルミネーション」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
冬の夜空を彩るイルミネーションは、見るだけで心が弾む特別な時間。どの県の光景が人々の心をときめかせ、足を運びたくさせるのでしょうか？今年の冬、おすすめのイルミネーションスポットをランキング形式でご紹介します。
All About ニュース編集部では、2025年12月5日、全国10〜70代の男女250人を対象に、好き＆行ってみたいイルミネーションに関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「福島県のイルミネーション」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「2024年に金賞を受賞している光のしずく輝くストリートとはどんな感じが見てみたい」（40代女性／埼玉県）、「木に装飾するイルミネーションが、シンプルかつ綺麗で一番好きだから」（20代男性／兵庫県）、「約15万球のLEDが使われてとても幻想的で綺麗なので行ってみたいです」（40代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
回答者からは「たくさんのロウソクを見る機会は滅多に無いし、それにイルミネーションが合わさったらすごくいい景色になりそうだから」（20代女性／岐阜県）、「派手さはなく地味な感じですが、和が感じられる希少な催しだと思います」（60代男性／宮城県）、「雪に映える会津絵ろうそくの炎が作り出す、静かで幻想的な日本の伝統美に触れてみたいから」（60代男性／埼玉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
2位：光のしずくイルミネーション／89票福島県福島市で開催されるイルミネーションです。シンボルロードや駅前広場が光の装飾で彩られ、冬の夜をロマンチックに演出します。都市の美しい光景が、デートや家族での散策に適していると支持されました。
1位：第27回 会津絵ろうそくまつり〜ゆきほたる〜／90票福島県会津若松市で開催される「会津絵ろうそくまつり」が、僅差で1位となりました。伝統工芸品である会津絵ろうそくが雪景色の中で灯され、幻想的で雅な雰囲気が魅力です。日本の伝統と雪国ならではの美しい景観が融合した、独自性の高いイベントとして最も「行ってみたい」という支持を集めました。
