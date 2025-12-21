¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¡¡90Ç¯ÂåÀ¸¤Þ¤ìÀ¤Âå¤ËÅÒ¤±¤ëÂçÃÀ¿Í»ö¡¡ÂçÃ«¤ÈÆ±Ç¯Îð¡¢31ºÐGMÃæ¿´¤Î¡Ö¼ãÊÖ¤ê¼Â¸³¡×
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤¬¿Ê¤á¤ëÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤¡Ö¼ãÊÖ¤ê¼Â¸³¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡31ºÐ¤Î¥¢¥Ë¥ë¥É¡¦¥¥é¥ó¥ÓGM¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¤ÈÆ±Ç¯Îð¡£¥¥é¥ó¥ÓGM¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢ÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥È¥Ü¡¼¥Ë¤Ï35ºÐ¡¢33ºÐ¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¦¥Ö¥Æ¥é´ÆÆÄ¤Ï1972Ç¯°ÊÍè¤ÎºÇÇ¯¾¯»Ø´ø´±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¥é¥ó¥ÓGM¤Ï¥¤¥ó¥É¤«¤é°Ü½»¤·¤¿Î¾¿Æ¤Î¤â¤È¤Ç°é¤Á¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎÇ®Îõ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¡£µåÃÄ¥Ö¥í¥°¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë°ì¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡¢µåÃÄ±¿±Ä¤òÃ´¤¦Î©¾ì¤Ø¤È¾å¤êµÍ¤á¤¿°Û¿§¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¡£
¡¡ÊÑ²½¤ÏµÞ·ã¤À¡£¿ô¥«·îÁ°¤Þ¤Ç¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤Ï¡¢63ºÐ¤ÎÁ°GM¥Þ¥¤¥¯¡¦¥ê¥¾¡¢61ºÐ¤Î¥Ç¡¼¥Ó¡¼¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹´ÆÆÄ¤é¤¬Î¨¤¤¤ë¡È¥ª¡¼¥ë¥É¥¹¥¯¡¼¥ëºÇ¸å¤ÎºÖ¡É¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£2019Ç¯¤ËÀ¤³¦°ì¤òÃ£À®¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÆ·ú¤ÏÄäÂÚ¤·¡¢ÊÔÀ®¤ä°éÀ®ÌÌ¤Ç»þÂåÃÙ¤ì¤È¤ÎÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¼ã¤¤´´Éô¤ÎÅÐÍÑ¼«ÂÎ¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢ÄÌ¾ï¤Ï·Ð¸³ËÉÙ¤Ê½õ¸ÀÌò¤¬¼þ°Ï¤ò¸Ç¤á¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤Ï¡¢1990Ç¯ÂåÀ¸¤Þ¤ì¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡Ö½¸¹çÃÎ¡×¤ËÂçÃÀ¤ËÅÒ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥ÈGM¤¿¤Á¤â30ÂåÁ°È¾¤À¡£¥³¡¼¥Á¿Ø¤â¶Ë¤á¤Æ¼ã¤¯¡¢40ºÐÄ¶¤Ï¤ï¤º¤«3¿Í¡£µåÃÄ¤ÏÃ±¤Ê¤ë¼ãÊÖ¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥¢¥é¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ÊÊý¸þÀ¤Î°ìÃ×¡Ë¡×¤ò½Å»ë¤·¤¿·ë²Ì¤À¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¥Ç¡¼¥¿¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò¶¦ÄÌ¸À¸ì¤È¤·¡¢Æ±¤¸¿å½à¤ÇµÄÏÀ¤Ç¤¤ë½¸ÃÄ¤Å¤¯¤ê¤¬¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ººÆ·ú¤Î³Ë¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£