『北の国から』を愛する皆様へ 倉本聰氏サイトが新情報「乞うご期待！」→「おめでとうございます！」の声
脚本家・劇作家・演出家の倉本聰氏のサイト「倉本聰 界隈」が21日までに更新され、「『北の国から』を愛して下さる皆様」に向けた情報が掲載された。
【画像】思い出せ！五郎の生き方 『北の国から』40周年の際のアニバーサリーカード
サイトでは「『北の国から』を愛する皆様へ。来たる2026年、放映45周年を記念して━『北の国から』45th Anniversary ━（仮）みんなでお祝いしたいと思います」と知らせた。
「♪もういくつ眠ると2026年、令和8年━━『北の国から』放映45周年のメモリアルイヤーです。世界中の「北の国から」を愛する皆様と一緒に楽しくお祝いしましょう」と予告し、過去の周年記念事業や、同作を制作前から追っている富良野市発行の広報誌「広報ふらの」などを紹介。
そして「来年2026年の『北の国から』放映45周年のメモリアルイヤー、ただ今、鋭意準備中です。乞うご期待！皆様どんな事がやりたいですか？ご意見ご要望熱烈大歓迎!!」と呼びかけた。
これに対して、「45周年おめでとうございます！」「北の国からに参加出来た事がほんとに宝物です」「富良野で45th Anniversaryのイベントがありましたらぜひ！行きたく思っております」などの声が、SNSを通じて寄せられている。
