『仮面ライダーアインズ』に仮面ライダートワイライトマジェード＆仮面ライダーミューズ登場 福田ルミカ「皆様を楽しませられるよう」
『仮面ライダーガッチャード』の九堂りんね／仮面ライダーマジェード（演：松本麗世）を主人公として再始動した「ガールズリミックス」シリーズもクライマックス。前々作から登場していた謎のベルトの正体、優れた能力の持ち主を狙った連続誘拐事件の真相な仮面ライダーアインズの登場も予告されている『仮面ライダーアインズ withガールズリミックス』の配信開始日は2026年1月25日に決定。ポスタービジュアル、最新となる30秒予告も解禁となった。
『仮面ライダーガッチャード』テレビシリーズでは最終盤となる第48話、最終話（第50話）でしか登場しなかった仮面ライダーマジェードの最強形態の仮面ライダートワイライトマジェードがついに登場。アトロポスの力を借りて、負けられない戦いに挑む、りんねの決心とは。
『仮面ライダーマジェード withガールズリミックス』では湊耀子／仮面ライダーマリカ（from『仮面ライダー鎧武／ガイム』）が、『ガールズリミックス inハロウィンパーティー』ではコヨミ（from『仮面ライダーウィザード』）、グロッタ・ストマック（from『仮面ライダーガヴ』）、ミメイ（from『仮面ライダーガッチャード』）、が、復活させられていたが、今回は『仮面ライダー555 20th パラダイス・リゲインド』に登場した胡桃玲菜／仮面ライダーミューズ（演：福田ルミカ）が復活し、ガールズリミックスの前に立ちふさがる。
「仮面ライダー」シリーズにはこれまでも女性仮面ライダーは登場してきたが、仮面ライダートワイライトマジェードが対することとなるのは、これまでで“最新”となる女性仮面ライダー、仮面ライダーミューズ。スマートブレインのテクノロジーで作られたスマートフォン型端末・ミューズフォンで変身する、マジェードが初めて対峙する“最新”の女性仮面ライダー。錬金術の仮面ライダーVS“最新”の女性仮面ライダーの戦いの行方は。
さらに『仮面ライダーギーツ』に登場した桜井沙羅／仮面ライダーハクビが前作に引き続き登場。劇中で弟の桜井景和が愛用していたニンジャバックルで、「仮面ライダーハクビ ニンジャフォーム」に初変身。テレビシリーズでは実現しなかった、本作品だけのオリジナルフォームとなる。
■福田ルミカ（胡桃玲菜／仮面ライダーミューズ役）コメント
――オファーが来た時の感想は？
【福田】『仮面ライダー555 20th パラダイス・リゲインド』で胡桃玲菜は死んだと思うのですけど、また復活してこういう風に「ガールズリミックス」にも参加できるのがすごいうれしくて、いろいろな歴代のガールズと共演できることを楽しみにしています。
――撮影について。
【福田】一つの作品では一緒にならかった女の子たちが「ガールズリミックス」として集結することになるので、それぞれ関係性も増えていきますし、ひとりひとりがどんなことを思ってどんな行動をするのか複雑化してくると思うので、そこを演じるのはすごく難しいなと思いつつも頑張っていきたいなと思っています。
――ファンへ。
【福田】『仮面ライダー555 20th パラダイス・リゲインド』のときから応援してくださっているファンの方々がいることを私もコメントとかお手紙を送ってくださったりとかで感じているので、今回はそんな皆様を楽しませられるような胡桃玲菜を演じたいと思います。よろしくお願いいたします。
