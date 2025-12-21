女優・新木優子(32)が21日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットをアップした。

「“良いこと悪いこと”最終回ありがとうございました。」と書き出した新木。日本テレビ「良いこと悪いこと」（土曜後9・00）が20日に最終回を迎えた事を報告した。

「人は変わらないし、変えられない。でも自分を変える事はできる。その変化がいい方向であると、自分自身を信じながら進んでいく事ができたらきっとその先に自分の納得できる未来が待っているのかな。。」とコメント。「同窓会に行く決意をした園子。きっと自分の努力を自分自身で認めてあげたい、そして努力してきた自分で見返してやりたい。そんな気持ちを持って行った同窓会だったんだなぁ、と。。。」作品を振り返った。

共演者のオフショットをアップしつつ、共演俳優・間宮祥太朗との2ショットを披露。「園子にたくさんの事を教えてもらいました。園子のように強くなりたい。」と締めくくった。

ファンからは「主演のおふたりと脇を固める素晴らしいキャストに恵まれた作品」「めっちゃ面白かったです」「このドラマのおかげで毎日一週間乗り越えられました！」「みなさんの演技に圧倒されました」「いろいろと考えされられるドラマでした」などのコメントが寄せられた。