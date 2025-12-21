¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤ß¤Á¤ª¡¢¤ª¸«Á÷¤ê·Ý¿Í¤·¤ó¤¤¤Á¤ÎË½¸À¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤º¥Ö¥Á¥®¥ì
¡¡ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¶ØÍß¶æ³ÚÉô¡Á¤â¤¦¡¢²æËý¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Á¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤ß¤Á¤ª¤¬¡¢¤ª¸«Á÷¤ê·Ý¿Í¤·¤ó¤¤¤Á¤ÎË½¸À¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤º¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤·¤ó¤¤¤Á¤ËË½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤¦½Ö´Ö
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÍßË¾¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤¿·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¡ÈÍß¡É¤ò¶Ø¤¸¤é¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤·¡¢¾Þ¶â¤ò¤«¤±¤¿À¸¤»Ä¤ê¥Ð¥È¥ë¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤À¡£MC¤Ï¾®äØÀéË¡¢¤»¤¤¤ä¡ÊÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£½¸¤á¤é¤ì¤¿·Ý¿Í¤Ï¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¡¢¤È¤â¤·¤²¡Ê¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¡Ë¡¢¤ß¤Á¤ª¡Ê¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡Ë¡¢¥ä¥¸¥Þ¥ê¡¼¡£¡Ê¥¹¥«¥Á¥ã¥ó¡Ë¡¢¹âÌîÀµÀ®¡Ê¤¤·¤¿¤«¤Î¡Ë¡¢ÎëÌÚ¤â¤°¤é¡Ê¶õµ¤³¬ÃÊ¡Ë¡¢¤ª¸«Á÷¤ê·Ý¿Í¤·¤ó¤¤¤Á¡¢¥Ë¥·¥À¡Ê¥é¥é¥ó¥É¡Ë¤Î8¿Í¡£
¡¡Âè1¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï¹âÌî¡¢Âè2¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤¬Ã¦Íî¡£À¸¤»Ä¤Ã¤¿6Ì¾¤Ï¡¢Á´°÷¤Ç°ì¤Ä¤ÎÅú¤¨¤ò½Ð¤¹ÆóÂò¥¯¥¤¥º¤Ø¡£Àµ²ò¤Ê¤é½ê»ý¶â¤¬2ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢ÉÔÀµ²ò¤À¤ÈÈ¾³Û¤Ë¤Ê¤ë¥ë¡¼¥ë¤À¡£
¡¡Âè1Ìä¤Ï¡ÖµÊ±ìÎ¨¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡©ÆüËÜ¡©¡×¡£·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¡ÖºÇ¶á¤ÏÆüËÜ¤ÎÊý¤¬¹â¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¸·¤·¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¢¤ë¤·¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤¹Ãæ¤Ç¡¢¤·¤ó¤¤¤Á¤À¤±¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¥¢¥á¥ê¥«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£¤·¤ó¤¤¤Á¤ÏµÊ±ì¼Ô¤Î¤â¤°¤é¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤ªÁ°¥¿¥Ð¥³¾Ü¤·¤¤¤ó¤ä¤í¡£ÀäÂÐÅö¤Æ¤í¤ä¡×¤È¤¤¤¤¡¢ÆüËÜ¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ë¡£
¡¡¤·¤«¤··ë²Ì¤ÏÉÔÀµ²ò¡£¤·¤ó¤¤¤Á¤Ï¡Ö½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤ï¡ª¡×¤È¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¡£·Ý¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡Ö¤·¤ó¤¤¤Á¤µ¤ó¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¼çÄ¥¤·¤Æ¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤·¤ó¤¤¤Á¤Ï¡ÖÆ¬°¤¤¤ó¤À¤«¤é¤µ¡ª¸À¤¦ÄÌ¤ê¤»¤¤¤ä¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ä¡£¤³¤Î¸ÀÆ°¤ËÂÐ¤·¡¢¤ß¤Á¤ª¤Ï¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò¶¯¤¯Ã¡¤¡¢¥¥ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡Â³¤¯Âè2Ìä¤Ï¡ÖÆüËÜ¹ñÆâ¤Î°ÍÂ¸¼Ô¿ô¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¡©¥Ë¥³¥Á¥ó¡©¡×¡£¥Ë¥·¥À¤Ï¡Ö¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È°Õ¸«¤ò½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¤·¤ó¤¤¤Á¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¥Ë¥³¥Á¥ó¤Ç¤·¤ç¡£º£¥¿¥Ð¥³¤ÇÂçÁû¤®¤·¤Æ¤ëÏ¢Ãæ¡Ê¤ß¤Á¤ª¡¢¥ä¥¸¥Þ¥ê¡¼¡£¡¢¤â¤°¤é¡Ë¤¬°ÍÂ¸¾É¤ä¤ó¡£¥Ë¥³¥Á¥ó¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ó¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£µÄÏÀ¤Î·ë²Ì¡¢¥¸¥ã¥ó¥±¥ó¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤â¤°¤é¤Î°Õ¸«¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¡Ö¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ìµ¾ð¤Ë¤âÀµ²ò¤Ï¡Ö¥Ë¥³¥Á¥ó¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¾Þ¶â¤Ï¤µ¤é¤ËÈ¾³Û¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢¤·¤ó¤¤¤Á¤Ï¡Ö¼Õ¤ì¤è¡£Æ¬²¼¤²¤í¡ª¡×¤È¡¢¤â¤°¤é¤ËµÍ¤á´ó¤ë¡£¤â¤°¤é¤â¡Ö¤ªÁ°¤¬¼Õ¤ì¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢·ö²Þ¤¬ËÖÈ¯¡£·Ý¿Í¤é¤Ï»ß¤á¤ËÆþ¤ë¤¬¡¢¤·¤ó¤¤¤Á¤ÎË½¸À¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ß¤Á¤ª¤¬¡¢ÌµÉ½¾ð¤ÇÆ¬¤ò²¡¤µ¤¨¤Ä¤±¤ë¡£¤³¤Î½¤Íå¾ì¤Ë¡¢¤»¤¤¤ä¤Ï¡ÖµÊ±ì¤Î¿À¤¤¿¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÇú¾Ð¤·¤¿¡£
¡ÊABEMA¡Ø¶ØÍß¶æ³ÚÉô¡Á¤â¤¦¡¢²æËý¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Á¡Ù¤è¤ê¡Ë