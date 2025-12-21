¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡Ù¡È¶ä°ÉÏ¡²Ú¡É°ÂÇÜ²µ¡¢¡Ø¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Ë½éÅÐ¾ì¡Ö²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¡×
¡¡¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡Ù¤Î¶åÆ²¤ê¤ó¤Í¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Þ¥¸¥§¡¼¥É¡Ê±é¡§¾¾ËÜÎïÀ¤¡Ë¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤ÆºÆ»ÏÆ°¤·¤¿¡Ö¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¤â¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡£Á°¡¹ºî¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿Ææ¤Î¥Ù¥ë¥È¤ÎÀµÂÎ¡¢Í¥¤ì¤¿Ç½ÎÏ¤Î»ý¤Á¼ç¤òÁÀ¤Ã¤¿Ï¢Â³Í¶²ý»ö·ï¤Î¿¿Áê¤Ê²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥¤¥ó¥º¤ÎÅÐ¾ì¤âÍ½¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥¤¥ó¥º with¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤ÎÇÛ¿®³«»ÏÆü¤Ï2026Ç¯1·î25Æü¤Ë·èÄê¡£¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢ºÇ¿·¤È¤Ê¤ë30ÉÃÍ½¹ð¤â²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û½÷À¤¿¤Á¤¬µ±¤¯¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥¤¥ó¥º with¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ù¥Ý¥¹¥¿¡¼
¡¡¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡Ù¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏºÇ½ªÈ×¤È¤Ê¤ëÂè48ÏÃ¡¢ºÇ½ªÏÃ¡ÊÂè50ÏÃ¡Ë¤Ç¤·¤«ÅÐ¾ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Þ¥¸¥§¡¼¥É¤ÎºÇ¶¯·ÁÂÖ¤Î²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥È¥ï¥¤¥é¥¤¥È¥Þ¥¸¥§¡¼¥É¤¬¤Ä¤¤¤ËÅÐ¾ì¡£¥¢¥È¥í¥Ý¥¹¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Àï¤¤¤ËÄ©¤à¡¢¤ê¤ó¤Í¤Î·è¿´¤È¤Ï¡£
¡¡¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Þ¥¸¥§¡¼¥É with¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Ç¤ÏÌ«ÍÔ»Ò¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Þ¥ê¥«¡Êfrom¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼³»Éð¡¿¥¬¥¤¥à¡Ù¡Ë¤¬¡¢¡Ø¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹ in¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡Ù¤Ç¤Ï¥³¥è¥ß¡Êfrom¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¦¥£¥¶¡¼¥É¡Ù¡Ë¡¢¥°¥í¥Ã¥¿¡¦¥¹¥È¥Þ¥Ã¥¯¡Êfrom¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¡Ë¡¢¥ß¥á¥¤¡Êfrom¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡Ù¡Ë¡¢¤¬¡¢Éü³è¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼555 20th ¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡¦¥ê¥²¥¤¥ó¥É¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¸ÕÅíÎèºÚ¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ß¥å¡¼¥º¡Ê±é¡§Ê¡ÅÄ¥ë¥ß¥«¡Ë¤¬Éü³è¤·¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Õ¤µ¤¬¤ë¡£
¡¡¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â½÷À²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤ÏÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥È¥ï¥¤¥é¥¤¥È¥Þ¥¸¥§¡¼¥É¤¬ÂÐ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ç¡ÈºÇ¿·¡É¤È¤Ê¤ë½÷À²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ß¥å¡¼¥º¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ö¥ì¥¤¥ó¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Çºî¤é¤ì¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó·¿Ã¼Ëö¡¦¥ß¥å¡¼¥º¥Õ¥©¥ó¤ÇÊÑ¿È¤¹¤ë¡¢¥Þ¥¸¥§¡¼¥É¤¬½é¤á¤ÆÂÐÖµ¤¹¤ë¡ÈºÇ¿·¡É¤Î½÷À²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡£Ï£¶â½Ñ¤Î²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼VS¡ÈºÇ¿·¡É¤Î½÷À²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤ÎÀï¤¤¤Î¹ÔÊý¤Ï¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥®¡¼¥Ä¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ºù°æº»Íå¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Ï¥¯¥Ó¤¬Á°ºî¤Ë°ú¤Â³¤ÅÐ¾ì¡£·àÃæ¤ÇÄï¤Îºù°æ·ÊÏÂ¤¬°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ë¥ó¥¸¥ã¥Ð¥Ã¥¯¥ë¤Ç¡¢¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Ï¥¯¥Ó¡¡¥Ë¥ó¥¸¥ã¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤Ë½éÊÑ¿È¡£¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢ËÜºîÉÊ¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥©¡¼¥à¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸ÕÅíÎèºÚ¤¬ÂâÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÉôÂâ¤Ë¤Ï¡¢²þÂ¤¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ë¥«¡¼¥é¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥á¥¤¥¸¡Ê¥Ï¥ó¥É¥ì¥Ã¥É¡Ë¡Ê±é¡§±ÝËÜÍÚºÚ¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¬¡¿¥é¥¤¥É¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡Ê¥Ï¥ó¥É¥ì¥Ã¥É¡Ë¡Ê±é¡§ÆâÆ£¹¥Èþ¡Ë¤¬ÏÆ¤ò¸Ç¤á¤ë¡£¤È¤â¤ËËÜºîÉÊ¤¬½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡Ù¤Ç¶åÆ²¤ê¤ó¤Í¤¬ÄÌ¤¦Ï£¶â¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Î1³ØÇ¯ÀèÇÚ¤À¤Ã¤¿¶ä°ÉÏ¡²Ú¡Ê±é¡§°ÂÇÜ²µ¡Ë¤¬¥·¥ê¡¼¥º½é½Ð±é¡£¤È¤¢¤ë°ÍÍê¤òÌÄ³¤ÃµÄå»öÌ³½ê¤Ë°ÍÍê¤ò»ý¤Á¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ÍÍê¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ï¡Ä¡©
¢£°ÂÇÜ²µ¡Ê¶ä°ÉÏ¡²ÚÌò¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¡Ú°ÂÇÜ¡Û¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡Ù¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Ø¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¶ä°ÉÏ¡²Ú¤È¤·¤Æ¡¢Åì±ÇÆÃ»£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖºîÉÊ¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥¤¥ó¥º with¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¤ÎÀ¤³¦¤Ç²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ç¡¢º£¤Ç¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÏ¡²Ú¤ò¡¢¤Þ¤¿³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï¤Þ¤¿¾¯¤·°ã¤Ã¤¿³ÑÅÙ¤«¤éºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤â¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¡¢¤¼¤Ò¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
µ×¤·¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤¹¤ëÏ¡²Ú¤ò¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
