「こういう強い相手に勝つためにやっている」。FW徳田誉(鹿島)が雨中のスペイン戦でU-18日本代表を背中と声で牽引
[12.20 SBSカップ第2節 U-18日本代表 2-4 U-18スペイン代表 藤枝総合]
「自分をアピールする場でもありますけど、こうやってチーム作ってから2年掛けてやっていく中で、やっぱりその成果っていうのを出さなきゃいけないし、今までの日本代表が苦しんできた分、やっぱり自分たちが何とかしようっていう思いはあるので、やるなら上を目指すべきかなっていう風に思います」
J1優勝を経験したストライカー、FW徳田誉(鹿島)が背中と声でU-18日本代表を引っ張っている。静岡ユースとの初戦(18日)は交代出場で1アシスト。この日は立ち上がりにスルーパスで力強く抜け出し、ネットを揺らす。これはオフサイドの判定だったが、前半12分に狙いすましたパスカットからFW新川志音(鳥栖U-18)の同点ゴールをアシスト。2試合連続でゴールを演出した。
チームは直後にも左クロスから右WB松本果成(湘南)が勝ち越しゴール。狙いとする形で得点し、逆転に成功した。この後、徳田は最前線で運動量を増やす。前線から落ちてボールを引き出し、ワイドへ展開。また、守備では相手を2度追いして限定し、ボールを奪えるような機会を作った。新川とともに前線で献身的な動きを続けたが、相手を追い込みながらスペインの上手さの前に取り切れないようなシーンも。前半31分にセットプレーから追いつかれると、その後はスペインのポゼッションに押し込まれ、我慢の戦いを強いられた。
後半13分に退場者を出した後、日本は4-4-1システムへ移行。強い雨の中、1トップとなった徳田の負担はより大きくなった。だが、「自分は声でチーム救える部分や、守備の姿勢っていうところで。自分の中でもやっぱり苦しい時間帯も多かったんで、そういうところで落ちないようにしようかなっていうところは凄く意識してやっていました」。J1優勝クラブの一員であり、U-18世代のエース候補はその姿勢、言葉掛けでチームを鼓舞し続けた。
徳田はこのSBSカップの2試合で無得点に終わっているが、焦れずにチームが勝つために必要なことをやり続ける考え。「もちろん、FWなんでゴールは欲しいですけど、やっぱり一番はこういう強い相手に勝つためにやっているんで、(今日は)自分のゴールじゃなくても逆転するところまでいけましたけど、そういうところで勝ち切れれば、別に自分はそれでもいいぐらいの気持ちでやっているんで、やっぱり勝ちっていうところにこだわってやりたいなっていう風に思っています」と語った。
鹿島の勝ち切る力をU-18日本代表の仲間たちに共有。「この試合だって練習試合じゃなくて大会ですし、これからワールドカップに向かっていくっていうことを考えると、こういう苦しいゲーム、1人少なくなったりしても勝ち切らなきゃいけない。勝ちを何が何でも掴んで。グループステージだったら突破していくためには、やっぱり勝たなきゃいけないし、そこが一番大事になってくる。もちろん、(このようなフェスティバルでは)自分のアピールも大事ですけど、それと同じくらいチームの勝利っていうところをやっていかなきゃいけないかなっていう風に思います」。今後もチームが勝つためにできることを追求していく。
昨年はJ1で9試合2得点。優勝したことを「一番」としつつも、もっとピッチに立ちたかったという思いはもちろん、ある。その上で次シーズンは鹿島でより出場機会を増やしていかなければならない。「まずは優勝できたっていうところが一番。それはもう嬉しいし、そういう中で、来年はもっともっと厳しい戦いになると思うんで、そこに自分が割って入っていくっていう気持ちを持ってやれればなという風に思っています。もっともっと試合に絡みたいですし、まず(明治安田J1百年構想リーグは)半年しかないんで、そこで何ができるかっていうところもそうですけど、一昨年よりも去年だし、去年よりも今年、今年よりも来年っていう風に、どんどんどんどん成長していって、その角度をどんどん上げていって、もっとアントラーズに貢献できる選手にならなきゃいけないし、もっともっと大きな選手にならなきゃいけない」。SBSカップは21日のU-18オーストラリア代表戦が最終戦。チームの勝利に全力で貢献し、飛躍のシーズンへの弾みをつける。
(取材・文 吉田太郎)
(取材・文 吉田太郎)