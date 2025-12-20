ティンバーランドが中国発ストリートウェアブランド「STA.」と初コラボ　オリジナル イエローブーツをアレンジ

「ティンバーランド（Timberland）」が、中国を拠点とするストリートウェアブランド「エスティーエー（STA.）」との初のコラボレーションアイテムを発売する。12月23日から、東京・代官山のTimberland Boutique Tokyoとティンバーランド公式オンラインストアで取り扱う。

コラボアイテムは、ティンバーランドの「6インチ プレミアム ウォータープルーフ ブーツ メンズ（通称 : オリジナル イエローブーツ）」の耐久性や機能性に、ものづくりを通して海洋探検へのリスペクトを表現しているSTA.の美学とクラフトマンシップを融合。シュータンには、「海训（海上訓練の意）」のエンボス加工を施し、履き口にはSTA.のクラシックなカモフラージュパターンを採用した。サイドには海で使われる信号旗を思わせるブルーのラベルを配し、シューレースホールは星型にアレンジした。価格は3万5200円。

◾️Timberland x STA.

発売日：2025年12月23日（火）

取り扱い店舗：ティンバーランド 直営店 Timberland Boutique Tokyo、ティンバーランド オンラインショップ