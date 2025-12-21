»³Î¤Î¼ÂÀ¤Î¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤À¤ì¡©¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÊÌ¿Í!!¡×¡Ö¥á¥¬¥Í¼è¤ë¤È¥¤¥±¤ª¤¸¡ª¡×¡Ö¿ÆÀÌ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó´¶¤¬À¨¤¤¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Æî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤¬20Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤À¤ì¡©¡×¡Ö¥¤¥±¤ª¤¸¡ª¡× »³Î¤Î¼ÂÀ¡¢¥á¥¬¥Í¤Ê¤·¤Î¶á±Æ
¡¡¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¡Ø»³Î¤Î¼ÂÀ¤Î140¡ÙÀÐÀî¸ø±é¤Î¤¿¤á¡¢Æ±ÃÏ¤òË¬¤ì¤¿»³Î¤¤Ï¡ÖÍè¤¿¤¼ÀÐÀî¡ª¼«»£¤ê¤¬»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë´Ñ¸÷¤ª¤¸¤µ¤ó¡ª¡×¤È¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥á¥¬¥Í¤Ê¤·¤Ç¥¥ê¤Ã¤È·è¤á¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤À¤ì¡©¡×¡Ö´ã¶À¤«¤±¤Æ¤Ê¤¤¤È»³¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤â¡¼¡×¡Ö¤¢¡ÄÃ¯¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ä»³¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÊÌ¿Í!!¡×¡Ö»³¤Á¤ã¤ó¡¢¥á¥¬¥Í¼è¤ë¤È¥¤¥±¤ª¤¸¡ª¡×¡Ö¿ÆÀÌ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó´¶¤¬À¨¤¤¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¡£
¡¡¸ø±é¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢»³Î¤¤Ï¡Ö³Ú¤·¤¹¤®¤¿¡ª»³Î¤Î¼ÂÀ¤Î140¡¢º£Ç¯°ìÇ¯¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤Ï¤¡³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤À¤ì¡©¡×¡Ö¥¤¥±¤ª¤¸¡ª¡× »³Î¤Î¼ÂÀ¡¢¥á¥¬¥Í¤Ê¤·¤Î¶á±Æ
¡¡¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¡Ø»³Î¤Î¼ÂÀ¤Î140¡ÙÀÐÀî¸ø±é¤Î¤¿¤á¡¢Æ±ÃÏ¤òË¬¤ì¤¿»³Î¤¤Ï¡ÖÍè¤¿¤¼ÀÐÀî¡ª¼«»£¤ê¤¬»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë´Ñ¸÷¤ª¤¸¤µ¤ó¡ª¡×¤È¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥á¥¬¥Í¤Ê¤·¤Ç¥¥ê¤Ã¤È·è¤á¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤À¤ì¡©¡×¡Ö´ã¶À¤«¤±¤Æ¤Ê¤¤¤È»³¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤â¡¼¡×¡Ö¤¢¡ÄÃ¯¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ä»³¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÊÌ¿Í!!¡×¡Ö»³¤Á¤ã¤ó¡¢¥á¥¬¥Í¼è¤ë¤È¥¤¥±¤ª¤¸¡ª¡×¡Ö¿ÆÀÌ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó´¶¤¬À¨¤¤¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¡£
¡¡¸ø±é¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢»³Î¤¤Ï¡Ö³Ú¤·¤¹¤®¤¿¡ª»³Î¤Î¼ÂÀ¤Î140¡¢º£Ç¯°ìÇ¯¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤Ï¤¡³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£