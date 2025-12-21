オードリー・ヘプバーン役に決定の俳優、プレミアで輝くドレス姿
映画『ジョジョ・ラビット』や『ラストナイト・イン・ソーホー』で知られるトーマシン・マッケンジーが、新作映画『アン・リー はじまりの物語』のプレミアイベントで輝くドレス姿を披露した。トーマシンは、エイブ・シルヴィア監督の『Dinner With Audrey（原題）』でオードリー・ヘプバーンを演じることが決定している。
【写真】白い肌が輝く トーマシン・マッケンジーのドレス姿
現地時間12月14日、米ロサンゼルスのリンウッド・ダン・シアターにて、モナ・ファストボールド監督によるアマンダ・セイフライド主演のミュージカル映画『アン・リー はじまりの物語』のプレミアイベントが開催され、トーマシンが来場した。
この日の彼女は、ロダルテによる、ギピュールレースに白いビーズ刺繍を施したタイトなストラップドレスをまとい、おそろいのチョーカーとオペラグローブをコーディネート。ダークブラウンのショートヘアの毛先をカールさせ、往年のハリウッド女優を思わせるクラシカルな装いを披露した。
マッケンジーはこの後、エイブ・シルヴィア監督の『Dinner With Audrey（原題）』で、オードリー・ヘプバーンを演じることが決まっている。Dedlineによると、同作では、オードリー・ヘプバーンとデザイナーのユベール・ド・ジバンシィの40年に渡る実際の友情に基づき、パリで過ごしたファッションと魔法に満ちた一夜を描くそう。ジバンシィを『ウエスト・サイド・ストーリー』のアンセル・エルゴートが演じるほか、マイケル・シャノンが出演交渉中だと伝えられている。
【写真】白い肌が輝く トーマシン・マッケンジーのドレス姿
現地時間12月14日、米ロサンゼルスのリンウッド・ダン・シアターにて、モナ・ファストボールド監督によるアマンダ・セイフライド主演のミュージカル映画『アン・リー はじまりの物語』のプレミアイベントが開催され、トーマシンが来場した。
マッケンジーはこの後、エイブ・シルヴィア監督の『Dinner With Audrey（原題）』で、オードリー・ヘプバーンを演じることが決まっている。Dedlineによると、同作では、オードリー・ヘプバーンとデザイナーのユベール・ド・ジバンシィの40年に渡る実際の友情に基づき、パリで過ごしたファッションと魔法に満ちた一夜を描くそう。ジバンシィを『ウエスト・サイド・ストーリー』のアンセル・エルゴートが演じるほか、マイケル・シャノンが出演交渉中だと伝えられている。