２１日放送のフジテレビ系「日曜報道 ＴＨＥ ＰＲＩＭＥ」（日曜・午前７時半）に、鈴木憲和農相が生出演。「おこめ券」について、元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏と意見を交わした。

「おこめ券」の配布に関しては各自治体が決めることになっており、鈴木農相は「さまざまな手段があっていいと思うが、なるべく早く。負担感を感じている方がいらっしゃるので、早く届くことが重要」と話した。

販売価格５００円に対して利用できるのが４４０円など、事務経費がかかることに批判の声があることについては「どんなやり方をやっても、人件費や送料がかかりますから、そこは別途みさせたいただく。消費者の元に届くのが１人あたり３０００円というのは変わらない」とした。

すると、橋下氏が「僕はおこめ券には反対です。おこめだけに絞らずに食料品の高騰が問題になってるんで、いろんな物に使える券、最終的には商品券ぐらいしかないのかなと」と発言。「正直に出しちゃったんですよ。本来、消費者が５００円使えるようにして、もっと表に出ないほうで払っておけば、ここまで騒がれなかったのかなと思います」と指摘し、「商品券の場合、事業者が経費と負担してくれるようですが、それは考えられなかったですか？」と尋ねた。

これに鈴木農相は「おこめ券はお米しか買えないような誤解を受けるんですが、実際はスーパーマーケットだと、たいていどこでもある種、何でも買えますよという話なので、食料品の高騰対策としては何でも対応できる。私がお邪魔したあるスーパーでは何でも買える」と返答したが、橋下氏はさらに「現金で渡した方が何にでも使える」と話し、「やっぱり、おこめ券ってお米という１つの商品に絞るようなことを、政府がやるべきではないと思うんです」と語った。