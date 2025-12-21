【ゴルフは本当に面白い！】

【ゴルフは本当に面白い！】保科有里さん（1）「しゃべるな」「踏むな」「走るな」…怒られてばかりの初ゴルフでした

神奈月さん（ものまねタレント）

◇ ◇ ◇

ゴルフに初めて触れたのは、40歳になった頃です。事務所（太田プロ）のマネジャーで、片岡鶴太郎さんの弟さんでもある荻野良乙さんに、「体を動かすような趣味がないんで、何かないですかね」と聞いたところ、ゴルフを勧められたのがきっかけでした。

それまで、やろうと思ったこともありませんでした。出身の岐阜はゴルフ場も多いんですけど、うちの家系でゴルフをやっている人は全然いなかった。当時は多分、ジャンボ（尾崎）さんとか青木（功）さんとかの全盛期。パンチパーマのおじさんがパンタロンはいて何やってるんだろう--そのくらいの印象でした。

球技は好きで、小学校の頃は少年野球、中高はバレーボールをやっていました。芸能生活に入ってからも、草野球のチームをつくったり。野球は動いているボールを打つわけだから、「止まっているボールを打って、何が面白いの？」と思っていましたね。

初めて練習場に連れていかれたときもそう。何百打席でおじさんたちが黙々と球を打っている。

「何をこんなに集中しているんだろうな」って。そう思いながらやり始めたら、ボールが当たらない。

「あれ？ おかしいな」と、そこで火がつきました。「こんな60、70歳くらいのおじいちゃんたちがポコポコ打ってるのに、この俺が打てないなんて……」と悔しくて、「これは練習しないとダメだ」と思いました。

練習をやり始めると、ボールが当たるのは当たるんですけど、もうなんか、しっちゃかめっちゃか。右に行ったり、左に行ったり、トップしたり、ダフったり。

やっと当たるようになったら、周りから「飛ぶね」なんて言われ、その気になって3回か4回の練習でコースに出ました。

初ラウンドもやっぱり、飛ぶけど、曲がる。グリーン回りのアプローチって経験が必要じゃないですか。アプローチがダメだから、スコアは120台とかそんなもんですよね。当時、よく行ったのは千葉のかずさカントリークラブ。初心者なので失敗ばかりなんですが、自分なりにフワッとやるアプローチなんかが成功すると、周りから「今どうやって打ったの？」「そんな球打てないよ」と、失敗したことよりも少ない成功を褒められるのがめちゃくちゃうれしくなっちゃって。3回目のラウンドくらいから「ここに持ってくれば当たるんだな」というのが分かりだして、センスあるなぁと（笑）。

天気のいい日に長時間外にいるだけで、スコアはダメでも“気持ちがいいな”と思いました。次回はものまねの先輩のご指導を受けてゴルフがメキメキ上達する話を。お楽しみに！ =この項つづく

（取材・構成=日本ゴルフジャーナリスト協会会長・小川朗）